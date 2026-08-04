¿Cuánto tiempo tienes para reclamar cargos no reconocidos en México? Plazo, proceso y consejos

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar cargos no reconocidos? De acuerdo con Banamex tienes un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la fecha del movimiento para hacerlo.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que de enero a mayo de 2026 registró 16,922 asuntos relacionados con consumos no reconocidos, una de las causas más frecuentes por las que las personas solicitan atención.

¿Qué es un cargo no reconocido?

Un cargo no reconocido ocurre cuando el titular de una tarjeta de crédito o débito identifica compras o pagos que no realizó, no autorizó o simplemente desconoce. Entre las causas más comunes se encuentran el robo o extravío de la tarjeta, la clonación y las transacciones no autorizadas en comercios físicos o en línea, establece la Condusef.

¿Cómo recuperar dinero de cargos no reconocidos?

La Comisión establece que, si detectas un cargo no reconocido, debes reportarlo de inmediato a la institución financiera para iniciar el proceso de aclaración.

Si después de presentar tu aclaración no obtienes una respuesta satisfactoria por parte de la institución financiera, debes acercarte a la Condusef.

De acuerdo con las circulares relativas a tarjetas de débito y crédito, dentro de las primeras 48 horas el banco debe abonarte el monto reclamado provisionalmente en un máximo de 2 días hábiles.

Después de 48 horas, pero dentro de los 90 días que tienes para presentar el reclamo, el banco ya no está obligado a hacer el abono provisional. La investigación continúa, pero el dinero no se te devuelve hasta que se resuelve el caso.

Después de 90 días pierdes el derecho legal a reclamar. El banco puede rechazar tu aclaración por haberse vencido el plazo.

Plazos clave que debes conocer Tipo de plazo Tiempo Qué significa Plazo máximo para reclamar 90 días naturales Es el límite legal para levantar tu aclaración ante el banco. Después de este plazo, pierdes el derecho a reclamar. Abono provisional (48 horas) 48 horas desde el cargo Si reportas dentro de las primeras 48 horas posteriores al cargo, el banco está obligado a devolverte el dinero provisionalmente en un máximo de 2 días hábiles mientras investiga. Respuesta del banco 45 días naturales (nacionales) / 180 días (internacionales) Plazo máximo que tiene la institución para investigar y emitir un dictamen. Si no responde en 45 días, la reclamación se considera procedente a tu favor. Fuente: Condusef.

¿Qué debes hacer para prevenir un cargo no reconocido?

La Condusef recomienda que para evitar ser víctima de un cargo no reconocido pongas en práctica estas recomendaciones:

Nunca compartas tu NIP, CVV, contraseñas o códigos de verificación y activa las notificaciones de tu institución financiera para recibir alertas de cada movimiento. Además, antes de comprar por internet, verifica que el sitio sea seguro: la dirección debe comenzar con https:// y mostrar el icono del candado.

Una vez que ya detectaste un cargo no reconocido:

Guarda el folio de reclamación que te dé el banco al reportar. Es tu comprobante de que levantaste la aclaración.

Revisa tu estado de cuenta en cuanto lo recibas. El plazo de 90 días puede contar desde la fecha de corte, no solo desde el día del cargo.

Si el banco no responde en 45 días, tu reclamación procede automáticamente. Si la respuesta es negativa o no hay solución, puedes acudir a Condusef.

Si tienes alguna duda, escribe a sonia.soto@eleconomista.mx