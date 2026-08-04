Revolut Bank México alcanza los 635,000 clientes y más de 7,200 millones de pesos en depósitos al cierre del 2T

A poco menos de seis meses de operación, Revolut Bank México -filial del gigante británico de servicios financieros digitales-, reportó buenos números en crecimiento de clientes y depósitos al cierre del segundo trimestre del 2026.

De acuerdo con la institución financiera, que en México dirige Juan Guerra, Revolut Bank cerró el segundo trimestre con más de 635,000 usuarios, frente a los poco más de 290,000 con los que contó el trimestre previo.

“Tras su lanzamiento oficial a principios de este año, la entidad aceleró su expansión en México, aumentando su base de clientes a más de 635,000 usuarios en el periodo, mientras mantiene una solvencia y liquidez excepcionales”, destacó.

Revolut Bank México resaltó también que, en materia de depósitos, alcanzó un saldo de 7,278 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del año, lo que representó un aumento del 94% contra el trimestre previo.

Dicho resultado, detalló, estuvo impulsado por la alta adopción de su “Cuenta Personal” con rendimiento.

En cuanto a solvencia y liquidez, expuso que mantiene 10,880 millones de pesos en efectivo, equivalentes e inversiones; mientras que el Índice de Capitalización (ICAP) y el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), se mantienen significativamente por arriba de los mínimos regulatorios.

De igual forma informó que en el periodo, ejecutó un aumento de capital Nivel 1 por 1,120 millones de pesos en abril, en forma de aportaciones, reforzando su capacidad operativa para el crecimiento a largo plazo.

Por otra parte, expuso que el Índice de Morosidad (IMOR) se situó en 0.18% al cierre del segundo trimestre, con el 99.1% de la cartera de crédito total clasificada en Etapa 1 (el nivel de riesgo más bajo), en más de 35,000 clientes de tarjeta de crédito activos.

Pérdida esperada

Revolut Bank México mencionó, en este sentido, que durante el segundo trimestre del 2026, registró una pérdida operativa neta de 220 millones de pesos, lo que, precisó, es consistente con la fase de expansión planificada de un nuevo banco.

Esto, puntualizó, refleja los costos de escalamiento administrativo planeados, el pago de intereses a los clientes, y las reservas preventivas de pérdidas crediticias para apoyar el crecimiento de la cartera.

“La alta liquidez y el superávit de capital del banco, proporcionan una base sólida para el crecimiento sostenible a largo plazo en todo México”, puntualizó.

Esperan que tendencia siga

Juan Guerra, CEO de Revolut México, destacó al respecto el crecimiento acelerado de la institución en el segundo trimestre, por lo que confió en que dicho recibimiento, por parte de los clientes, siga creciendo en los próximos trimestres, a medida que se integran nuevos productos y mejoras en el servicio.

“Nuestras sólidas posiciones de capital y liquidez, así como la diligente gestión de riesgos, proporcionan una base sólida para nuestro crecimiento futuro”, enfatizó.

Aumento de la oferta

La institución mencionó que, más allá de su oferta financiera principal, continúa ampliando su ecosistema de estilo de vida digital en México, y prueba de ello es la reciente introducción de características innovadoras como los planes de datos móviles eSIM integrados, que permiten a los clientes mantenerse conectados sin problemas a través de las fronteras.

Revolut es una de las entidades financieras digitales que este año se han sumado al sector de banca en México, con lo que se busca ofrecer una mayor gama de productos y servicios a los usuarios. Los otros son Plata y Hey; mientras que Nu México iniciará operaciones como banco esta misma semana.