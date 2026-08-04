Cuba reconecta la red eléctrica después de un apagón nacional

Cuba logró reconectar este martes su sistema eléctrico nacional, 36 horas después de que un apagón generalizado dejara a toda la isla a oscuras la noche del domingo, en medio de una profunda crisis energética y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Este fue el sexto apagón generalizado en lo que va del año y el undécimo desde finales de 2024. Apenas 24 horas antes de este último corte total, un tercio del país, incluida la capital, se habían quedado a oscuras por un fallo en la red.

El proceso de restablecimeinto se vio ralentizado el lunes a causa del mal tiempo.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que a las 11:35 hora local quedó "restablecido el Sistema Eléctrico Nacional", pero amplias zonas del país continúan en apagón por la baja disponibilidad de generación eléctrica.

En La Habana, solo el 42% de la ciudad contaba con servicio eléctrico hasta el mediodía de este martes.

La isla de 9.4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad de varias horas por día debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones al suministro petrolero por parte de Estados Unidos.

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

El canciler cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que las desconexiones del sistema eléctrico "son consecuencias directas del genocida bloqueo de EU contra Cuba, en particular del cerco energético".

En las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman varias jornadas consecutivas. Como consecuencia de los cortes eléctricos se ven afectados también el abasto de agua y la red de telefonía en todo el país.

Los cubanos no ocultan su descontento con la situación.

"Ya esto se ha vuelto la normalidad, se cae el sistema, lo reconectan, se vuelve a caer, pero igual nunca tenemos luz aunque no se caiga el sistema eléctrico, entonces para mí no hace la diferencia", dijo Carlos García, un chofer de triciclo eléctrico de 57 años.