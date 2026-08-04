Coca-Cola y Arca Continental planean invertir 1,000 millones de dólares en Perú

Coca-Cola y una filial local de la embotelladora Arca Continental tienen previsto invertir 1,000 millones de dólares en Perú durante los próximos cinco años, según anunciaron las empresas este martes.

Los fondos se destinarán a ampliar y modernizar la infraestructura de producción, distribución y servicio al mercado, al tiempo que se aumentará la capacidad de la cadena de frío y el uso de envases retornables, según indicaron ambas empresas en un comunicado conjunto.

El anuncio se hizo durante la visita de la presidenta peruana Keiko Fujimori a la planta embotelladora local Arca Continental Lindley, ubicada al sur de Lima.

"Como gobierno esto nos da un mensaje positivo y que sea un ejemplo para todo el sector privado", dijo Fujimori sobre la inversión en un discurso en la sede de la planta.

Arca Continental Lindley es la embotelladora y comercializadora exclusiva de las marcas de Coca-Cola en el Perú. La firma local cuenta con seis plantas de producción de bebidas gaseosas, aguas, jugos, isotónicos y energizantes.

A nivel global, la planta forma parte de Arca Continental, una embotelladora de Coca-Cola con operaciones en México, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Argentina.