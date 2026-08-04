T-MEC: ¿esquizofrenia en Washington?

A quienes comparten la inquietud por la retórica del Presidente Donald Trump es para consumo de la clientela electoral del republicano, lo da relevante importancia lo dicho por Robert Lighthizer.

Lighthizer, quien fuera representante comercial de Estados Unidos durante el primer mandato del actual inquilino de la Casa Blanca, dijo que los firmantes del acuerdo comercial comparten lazos geográficos, culturales y migratorios que obligan a buscar la prosperidad mutua.

Remató con expresiones contundentes que deberían serenar los ánimos de aquellos que se angustian por la cotidianeidad de campaña: “A diferencia de la mayoría de los países, tenemos un interés directo en la prosperidad de México. Paralizar la economía mexicana también dañaría a Estados Unidos”.

Informe: el dilema de Clara Brugada

Ya trabajan activamente las dependencias del Gobierno de CDMX para aportar los reportes para que Clara Brugada, Jefa del Gobierno capitalino para el informe de su segundo año que el próximo septiembre entregará al Congreso local.

Informan fuentes capitalinas que se espera la presencia de los principales personajes del oficialismo en la capital de la República y algún representante de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la ceremonia en que el segundo informe local sea entregado a la mesa directiva del congreso, encabezada por el PAN.

El equipo de la maestra Brugada trabaja, al mismo tiempo, en la preparación de un evento que podría ser en el Auditorio Nacional. El año pasado dicho evento se suspendió a última hora. El dilema hoy es cumplir con el timming, ni antes ni después, para la para la gran competencia de largo aliento del 2030.

Kenia López, ¿presidenciable del PAN?

Las recientes declaraciones de la aun presidenta de la mesa directiva del Senado, la panista Kenia López Rabadán, interpretadas por panista

y no panistas que de alguna manera ha levantado la mano para participar en el proceso interno en el cual Acción Nacional seleccionará a quien lo represente en la elección presidencial de 2030.

Muchos opinan que sería competitiva, porque ha mostrado dotes para conducir la mesa directiva de un Senado con abrumadora mayoría de Morena y sus aliados. Lo hecho son singular solvencia, pues no ha provocado polémicas estériles.

Al abrir el partido a cualquiera, los anayistas no entienden que sólo arropándose en sus valores tradicionales Acción Nacional será relevante. Creo que con la doctora Kenia López en la boleta electoral apelarían a esos valores y que, aunque no ganarían la Presidencia, si mantendrían al PAN como segunda fuerza en México.

Estoy convencido que los anayistas, al abrir al partido a cualquiera, no han entendido que Acción Nacional, para ser relevante, debe arroparse en sus valores tradicionales. Aunque no ganara la Presidencia, la doctora Kenia López Rabadán mantendría al PAN como segunda fuerza de la Nación y creo que sería la lideresa que permitiría PAN soportar el gélido invierno democrático impuesto por Morena.

NOTAS EN REMOLINO

Quiere la Casa Blanca regular las plataformas de IA. Sí, pero con un gran interés personal y financiero a su favor … Si como dice Mario Delgado, titular de la SEP, hubo daños al patrimonio del Canal 11 durante los 73 días que estuvieron tomadas sus instalaciones, ¿qué funcionario será responsable de permitir que uno pocos las tomaran? … La informalidad en la economía aumentó hasta más allá del 55 por ciento, informó el INEGI; pero, revisándola, descubrimos que como en tantos sectores, las mayores damnificadas son las mujeres … Bill Murray, comediante norteamericano nos legó esta perla: “Mentirle al gobierno es un delito, pero cuando el gobierno nos miente dice que hace política” …