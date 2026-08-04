OpenAI pagará 3.2 millones dólares ante acusación de EU sobre contratación de trabajadores extranjeros

OpenAI ⁠y una de sus filiales pagarán 3.2 millones de dólares para resolver las ⁠acusaciones del Gobierno de Estados Unidos de que favorecieron a extranjeros con visados de trabajo temporales y discriminaron a los solicitantes de empleo estadounidenses en los procesos de selección y contratación.

Según informó ⁠el martes el Departamento de Justicia ⁠de Estados Unidos (DoJ) en un comunicado, OpenAI y Statsig, empresa dedicada al desarrollo de software, contrataron a trabajadores extranjeros para algunos puestos vacantes y tomaron diversas medidas para disuadir a estadounidenses de presentar su candidatura.

Entre otras cosas, se les exigía que enviaran sus solicitudes en papel en lugar de presentarlas por vía electrónica, se anunciaban las ofertas de empleo en la radio a altas horas de la noche y no se publicaban las vacantes en una página web externa, según el Departamento de Justicia.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La empresa negó haber cometido irregularidades en el acuerdo de conciliación.

El Departamento de Justicia ⁠de Estados Unidos ha anunciado al menos una docena de acuerdos más desde el año pasado en casos relacionados con presunta discriminación contra trabajadores estadounidenses, en su mayoría por parte de empresas tecnológicas, aunque ninguno tan sonado como el de OpenAI.

El presidente Donald Trump ha afirmado que muchas empresas abusan del sistema de visados de trabajo temporales y ha intentado limitar la contratación de trabajadores extranjeros. Esto ha incluido la imposición de una tasa de 100,000 dólares para los nuevos visados H-1B destinados a trabajadores altamente cualificados, muy utilizados en el sector tecnológico.

La tasa ha sido bloqueada a la espera ⁠de que se resuelvan los recursos judiciales.

La fiscal general ⁠adjunta Harmeet Dhillon afirmó en un comunicado ⁠que "este acuerdo sustancial garantiza que OpenAI repare el daño causado y modifique sus prácticas de contratación, de modo ⁠que los trabajadores estadounidenses tengan una oportunidad justa de acceder a puestos tecnológicos muy codiciados".

El DoJ alegó que ambas empresas infringieron la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe la discriminación por motivos de ciudadanía.

El departamento señaló que, aunque los puestos en cuestión eran menos de 10, la cuantiosa indemnización refleja el perjuicio que la conducta de OpenAI había causado a los trabajadores estadounidenses.

El acuerdo incluye 1,2 millones de dólares en multas y 2 millones de dólares para ⁠indemnizar a las presuntas víctimas de discriminación. OpenAI también se comprometió a revisar sus políticas de empleo, impartir formación y someterse a la supervisión del DoJ, informó la agencia.