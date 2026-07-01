Créditos fiscales: qué son, cómo saber si tienes uno y cómo puedes regularizarlo

Seguramente, en alguna ocasión, has escuchado hablar de los créditos fiscales. ¿Sabes qué son y cómo identificar si tienes uno por pagar? Es un adeudo que tiene derecho a cobrar el Estado o sus organismos descentralizados, en este caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los créditos fiscales provienen de tres conceptos principalmente, señala Gabriela Romero Sánchez, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Querétaro.

Contribuciones o impuestos .

Accesorios : cantidades adicionales al impuesto principal que se generan por el incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Aprovechamientos: son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, como sanciones, cuotas compensatorias e indemnizaciones.

De acuerdo con la especialista, los créditos fiscales también se integran por:

Actualización o cálculo de un adeudo fiscal a valor presente.

Recargos

Multas

Gastos de ejecución

Al cierre del primer trimestre del año, la autoridad tributaria reportó 1.76 millones de créditos fiscales entre personas morales (empresas) y físicas, por un monto de 3.2 billones de pesos. De esa cantidad, 427,200 millones de pesos corresponde a personas físicas con y sin actividad empresarial.

¿Cómo funciona un crédito fiscal?

En este caso hablamos del adeudo de una contribución (ISR) por 80,000 pesos, el cual termina por ser un crédito fiscal por 149,000 pesos, por no pagarse en tiempo y forma y generar actualizaciones, recargos y hasta multas.

Así se genera un crédito fiscal Concepto Monto en pesos Contribución (ISR) 80,000 Actualización 10,000 Recargos 15,000 Multas 44,000 Crédito fiscal 149,000 Fuente: Prodecon

¿Cómo saber si tienes un crédito fiscal?

La representante de Prodecon recomienda consultar tu opinión de cumplimiento en la página del fisco, que es una radiografía de la situación tributaria de un contribuyente, una especie “de cartita de buena conducta ante la autoridad”.

Si arroja una opinión negativa es posible que el pagador de impuestos está omiso en la presentación de algunas declaraciones o tenga adeudos fiscales por atender, es decir, ya se generó el crédito.

“En este caso, ¿qué puede hacer el SAT? Ir a cobrar con los actos (que le permite la ley), los cuales es mejor evitar, de ahí la importancia de conocer nuestra situación fiscal de manera preventiva y regularizarnos lo más pronto posible”.

En el documento viene un apartado de créditos fiscales. En caso de tener uno registrado aparece una especie de folio de cada uno. Es importante verificar por qué se generó y cuándo se notificó, comenta Romero Sánchez.

Así puedes revisar la opinión de cumplimiento:

Ingresa a la página de la autoridad fiscal

Da clic en “continuar con el sitio”

Selecciona “más trámites y servicios”

Ve a “constancias, devoluciones y notificaciones”

Abre “opinión de cumplimiento”

Dirígete a “obtén la opinión de cumplimiento”

Necesitas contar con tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña o tu e.firma vigente

¿Cómo se puede extinguir un crédito fiscal?

Existen diversos formas para hacerlo, entre ellas están las modalidades de pago, de cobro, de obtener beneficios y de transcurso del tiempo. Éstas son las más comunes, de acuerdo con la especialista:

Pago y sus modalidades (pago liso y llano de lo debido, pago de lo indebido, pago bajo protesta, pago extemporáneo, pago de anticipos y pago a plazos o diferido).

Compensación

Reducción de multas

Estímulos fiscales

Prescripción

Proposición de comprador por el embargo

Pago de postura

Adjudicación de bienes embargados a favor de la autoridad en 60% del valor del avalúo

a favor de la autoridad en 60% del valor del avalúo Revisión administrativa

Aclaración administrativa

¿Por qué es importante atender las notificaciones de la autoridad sobre un crédito fiscal?

De acuerdo con el sitio especializado Soy Conta, el aviso de un adeudo con el fisco puede generar incertidumbre y preocupación para cualquier contribuyente. Un crédito fiscal firme representa una deuda con la autoridad que, de no atenderse, puede acarrear consecuencias legales y económicas significativas.

Este adeudo con el fisco se considera firme cuando ha agotado todas las instancias legales para su impugnación y ya no puede ser objeto de ningún recurso. Esto, dice, significa que la deuda ha sido conformada y se ha convertido en una obligación exigible por parte del brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda.