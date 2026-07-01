Ram 1500 HEMI 2026: el motor V8 de 5.7 litros regresa oficialmente a México

El motor HEMI V8 de 5.7 litros vuelve a México. Tras un giro de estrategia dentro de Stellantis, los propulsores de ocho cilindros recuperan protagonismo, y uno de los más icónicos de la marca continúa su historia en el país con la llegada de la Ram 1500 Laramie Night Edition HEMI 2026.

Por qué el V8 estaba en riesgo (y por qué volvió)

2026 Ram 1500 Black Express with HEMI® V-8Stellantis

Hace algunos años, Stellantis tomó una decisión de peso: dejar de producir motores V8 para las marcas del grupo y eliminarlos de forma gradual. Para las marcas estadounidenses fue un golpe fuerte. Sin embargo, tras la salida del entonces CEO Carlos Tavares —quien había ordenado la medida— el grupo dio marcha atrás, un cambio impulsado también por el ajuste de la normativa ambiental en Estados Unidos. El resultado es el regreso del V8 como protagonista, ahora también en el mercado mexicano.

Aunque Stellantis ya había adelantado meses atrás este regreso, es hasta ahora cuando se oficializa con la Ram 1500 Laramie Night Edition HEMI 2026. La edición estrena además el nuevo emblema que une la cabeza del cimarrón con un bloque V8, bautizado por la marca como "símbolo de protesta".

Cuánta potencia tiene el HEMI V8 de 5.7 litros

2026 Ram 1500 Black Express with HEMI® V-8Stellantis

El HEMI V8 genera 395 hp y 410 lb-pie de par (556 Nm). Pese a su tamaño, incorpora tecnologías de ahorro de combustible como la sincronización variable de levas y la desactivación de cilindros.

Este tren motriz suma ahora un apoyo microhíbrido de 48 voltios: un pequeño motor eléctrico y una batería reemplazan al alternador tradicional, lo que agiliza el sistema Start/Stop, aporta torque adicional en ciertas condiciones —hasta 130 lb-pie— y permite recuperar energía durante el frenado.

En capacidades de trabajo, Ram indica que esta camioneta puede remolcar hasta 5.2 toneladas (11,470 libras) y cargar 793 kg (1,750 libras) en su batea.

Gama de motores, con sello "Hecho en México"

2026 Ram 1500 Black Express with HEMI® V-8Stellantis

Además del HEMI V8, la Ram 1500 2026 mantiene el nuevo motor Hurricane biturbo de seis cilindros en línea y 3.0 litros en sus configuraciones Standard Output y High Output (HO), así como el veterano V6 Pentastar de 3.6 litros. Todas se asocian a la transmisión automática de ocho velocidades TorqueFlite.

Un punto que la marca destaca: el motor HEMI V8 y ambas variantes del Hurricane biturbo de 3.0 litros se fabrican en México, en la planta de Stellantis en Saltillo, Coahuila.

Equipamiento y tecnología

2026 Ram 1500 Big Horn 5.7-liter HEMI® V-8 eTorque interiorStellantis

La gama de la Ram 1500 2026 admite una gran cantidad de equipo, desde insertos de fibra de carbono, metal y piel genuina hasta tapizados y superficies más refinadas.

En conectividad, ofrece una pantalla de 12" de mayor resolución en los modelos más accesibles o una de 14.5" en las versiones más completas, con opción a una pantalla de 10.25" frente al copiloto en algunos modelos. Se suman head-up display, cuadro de instrumentos digital de 12.3", cargador inalámbrico para el celular y aire acondicionado automático de múltiples zonas, entre otros. A lo largo de la gama pueden configurarse más de 100 elementos de seguridad activa y pasiva.

Ram 1500 2026: precios y versiones en México