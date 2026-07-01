FedEx vende su división de logística que gestiona almacenes a la naviera francesa CMA CGM

El grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx ha cerrado un acuerdo por 1,400 millones de dólares para la venta de su filial FedEx Supply Chain, división de logística que gestiona almacenes, inventario, preparación de pedidos y devoluciones, a la compañía francesa CMA CGM.

La operación se espera cerrar este mismo año y busca triplicar el tamaño de las operaciones de logística en Norteamérica, al mismo tiempo que CMA CGM refuerza su papel en el mercado norteamericano en el que ya cuenta con presencia desde hace 25 años.

De esta manera, la empresa de origen galo se convertirá en un proveedor líder de logística por contrato en la región, aunando una plantilla total de 20,000 personas en más de 240 ubicaciones que operarán en 150 almacenes.

En los próximos años, CMA CGM y FedEx prevén suscribir posteriormente acuerdos comerciales plurianuales relacionados con el transporte aéreo y marítimo, de tal manera que CMA CGM se convertirá en transportista marítimo preferente de FedEx.

"Estamos fortaleciendo nuestra capacidad para ofrecer a los clientes soluciones integradas para la cadena de suministro. Estos acuerdos también refuerzan nuestro compromiso a largo plazo de invertir en Estados Unidos y apoyar la resiliencia y la eficiencia de su cadena de suministro", ha sostenido el presidente y consejero delegado de CMA CGM, Rodolphe Saadé.

"El anuncio de hoy permite a FedEx intensificar su enfoque en brindar su experiencia única a sectores verticales de alto valor, como la atención médica, la automoción, la industria aeroespacial y los centros de datos", añadio el presidente y consejero delegado de FedEx, Raj Subramaniam.