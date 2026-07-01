Wall Street inicia el segundo semestre con desempeños mixtos; Meta sube con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos en la primera sesión de julio. El mercado se muestra cauteloso, tras un primer semestre positivo, con los inversionistas a las espera de noticias sobre la guerra en Oriente Medio y datos clave de empleo.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.63% a 52,647.76 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.24% a 7,517.64 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 0.20% a 26,160.75.

El gobierno de Irán afirmó que sus representantes no se reunirán con enviados estadounidenses tras el estallido de nuevas hostilidades. Si bien se informó que hubo conversaciones indirectas en Doha, la incertidumbre sobre el conflicto y sus efectos golpea el apetito por riesgo.

Por otra parte, los inversionistas aguardan la publicación de cifras laborales clave esta semana. En especial serán fundamentales los reportes de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, que son clave para la formación de expectativas para las tasas de la Reserva Federal.

En los desempeños individuales, las acciones de Meta Platforms (+8.4%) suben debido a un informe que reveló que la empresa ⁠matriz de Facebook está desarrollando un negocio en la nube para vender el exceso de capacidad informática de inteligencia artificial.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, con las compañías de servicios de comunicación (+2.80%) liderando las alzas, impulsadas por Meta. En las pérdidas destacan los descensos de servicios públicos (-1.19%) y de tecnología (-1.14%).