Nissan planea recortar costos de sus autos hechos en México para mitigar los aranceles de EU

Nissan Motor Corporation está realizando recortes para reducir los costes de los modelos fabricados en México con el fin de mitigar el gasto que suponen los aranceles a estos vehículos en el mercado de Estados Unidos, según declaró la compañía este miércoles.

Mientras prosiguen las negociaciones para renovar el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Nissan se ve perjudicada por un arancel del 25% en el mercado norteamericano. Los modelos fabricados en México representaron más de un tercio de las ventas del fabricante de automóviles el año pasado en Estados Unidos.

"Estos aranceles están dificultando la venta de parte de la gama que importamos desde México, afirmó el director ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa a Bloomberg.

"Teniendo en cuenta la presión que sufre hoy en día el mercado estadounidense en términos de asequibilidad, vemos que, potencialmente, algunos de los compradores podrían pasarse a este tipo de vehículos, por lo que estamos trabajando con ahínco para hacerlos más competitivos", reiteró el CEO de Nissan.

Aunque la empresa ha trasladado parte de la producción de vehículos para reducir su exposición a los aranceles, ha mantenido en México los modelos de gama básica, como el compacto Nissan Sentra y el crossover Kicks, para aprovechar los menores costes laborales.

Espinosa no cierra la puerta a prolongar su asociación de varias décadas con la empresa china Dongfeng Motor Group para seguir ganando en competitividad. "Gran parte de los futuros estándares del sector los están marcando hoy en día algunos de los actores chinos", concluyó.