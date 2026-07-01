Estados Unidos propone a México y Canadá una revisión anual del T-MEC

Estados Unidos propuso una revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que implica mantener este acuerdo comercial vigente por 10 años, a menos de que en ese periodo se acuerde prolongarlo por otros 16 años.

Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, fijó esta posición en una reunión virtual que sostuvo la mañana de este miércoles con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y Ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interno y Una Economía Canadiense.

Aunque ya se perfilaba, Greer reveló la posición oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, en declaraciones a Bloomberg.

El T-MEC está programado para terminar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes del T-MEC confirmen que desean continuar el acuerdo a través de un proceso de “revisión conjunta”.

Desde que se negoció el T-MEC, la propuesta de cláusula de extinción y el posterior establecimiento de una disposición de revisión conjunta fueron controvertidos entre los miembros del Congreso. Algunos miembros argumentaron que una cláusula de revisión obligatoria podría crear incertidumbre que podría desalentar la inversión privada y perjudicar a las empresas estadounidenses.

Otros miembros cuestionaron si la disposición de la cláusula de extinción podría eludir las autoridades del Congreso relacionadas con los acuerdos comerciales.

El entonces representante de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, argumentó que el proceso de revisión conjunta permite al Congreso ejercer una mayor supervisión que los acuerdos de libre comercio "eternos" que carecen de un mecanismo de revisión periódica.