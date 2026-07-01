El statu quo del T-MEC se mantiene por 10 años tras negativa de EU de renovarlo: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el statu quo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá por los próximos 10 años, mientras continúa el proceso de revisiones anuales, tras conocerse que Estados Unidos se negó este miércoles a prorrogar por 16 años ese acuerdo comercial.

“Mañana, 2 de julio, va a seguir funcionando el Tratado, como estaba previsto; no habría ninguna modificación. Y el comercio entre México y Estados Unidos primordialmente se hace a pegado a ese Tratado, que seguirá vigente por los próximos 10 años”, dijo en un videomensaje difundido a través de la red X.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año durante la década pendiente.

Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, informó este miércoles que Estados Unidos propuso una revisión anual del T-MEC, lo que implica mantener este acuerdo comercial vigente por 10 años, a menos de que en ese periodo se acuerde prolongarlo por otros 16 años.

Por su parte, en una reunión virtual que sostuvieron con Greer la mañana de este miércoles, tanto Ebrard como Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interno y Una Economía Canadiense, propusieron extender la vigencia del T-MEC pr 16 años.

“Lo que nos ha dicho el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extenderlo 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada en el Tratado”, refirió Ebrard.

Esta revisión es la primera de su tipo en un tratado de libre comercio estadounidense, y sus posibles resultados aún son inciertos, aunque la profunda integración económica entre las tres economías dificulta que se hagan cambios profundos o que se termine el Tratado, lo que requeriría además la aprobación de los respectivos congresos.

“También les puedo informar a ustedes que el 20 de julio vamos a tener la siguiente conversación, ahora sí ya revisión del Tratado, con nuestra contraparte norteamericana. Ya tenemos prevista la fecha y ahí vamos a tener la oportunidad de avanzar para que la revisión, ahora sí prevista por el Tratado que empieza el día de hoy prácticamente, se lleve a cabo y podamos concluirla en un plazo razonable”, confío Ebrard.

Luego ponderó: “No tenemos prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbre, y por eso hay que tratar de llegar a un acuerdo sobre muchos temas con los que hemos venido trabajando hace muchos meses”.

México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos. El T-MEC continuó el comercio norteamericano libre de aranceles para la mayoría de los productos y mantuvo la mayoría de las medidas de apertura de mercado no arancelarias que se establecieron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Haremos una revisión anual como la que estamos llevando ahora y nuestro objetivo será que cada año esa revisión tenga menos asuntos pendientes; eso es lo que hemos tratado hacer y seguiremos adelante. El Tratado sigue, está previsto hasta 2026; el tratado actual no cambia para estos días, para estos meses que siguen”, dijo Ebrard.