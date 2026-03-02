Condusef atendió 8,539 quejas contra el sistema financiero en Puebla, ¿ cuáles son las principales?

Durante 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendió 8,539 reclamaciones en Puebla. De acuerdo con la dependencia, 29% de los casos se relacionaron con consumos no reconocidos, negativa al pago de indemnización e intimidación al deudor sin relación con la deuda.

Las quejas de los usuarios poblanos representaron 476 millones de pesos en reclamaciones durante 2025, cifra equivalente al 3.3% del monto total reclamado a nivel nacional, según datos de la Condusef.

En cuanto a los productos financieros, el mayor número de reclamaciones se concentró en tarjetas de crédito, tarjetas de débito y créditos personales, que en conjunto sumaron el 52.5% de las quejas recibidas. El total por producto fue el siguiente:

Tarjetas de crédito: 1,943 reclamaciones

Tarjetas de débito: 1,626 reclamaciones

Crédito personal: 914 reclamaciones

Seguro de daños-automóviles: 712 reclamaciones

Productos no especificados (Redeco): 540 reclamaciones

Por sector, la banca múltiple acumuló 63.3% de las reclamaciones, seguida de las aseguradoras con 13.9% y las SOFOM ENR con 7.2%, de acuerdo con la Condusef.

Instituciones financieras con más reclamos en Puebla

Cinco instituciones financieras concentraron el 44.2% del total de reclamaciones en Puebla durante 2025:

BBVA: 1,190 quejas (12.4% de participación de mercado)

Santander: 912 quejas (8.6% de participación de mercado)

Banco Azteca: 809 quejas (8.5% de participación de mercado)

Banamex: 696 quejas (8.2% de participación de mercado)

Banorte: 564 quejas (6.5% de participación de mercado)

En cuanto al género, 46.8% de las reclamaciones en Puebla fueron presentadas por mujeres, mientras que el 53.2% correspondieron a hombres.

Para facilitar la atención a las y los usuarios, la Condusef ofrece diversos canales a través de su página oficial. Entre ellos destacan el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), el chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

En el estado de Puebla, la Unidad de Atención a Usuarios se ubica en Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702, Local B, Col. Ampliación Reforma Sur, C.P. 72160, Puebla, Pue. Para contacto directo, está disponible el correo puecond@condusef.gob.mx.