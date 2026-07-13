Wimbledon deja 15 movimientos en el top 10 de WTA y ATP

Un total de 15 movimientos dejó el tercer Grand Slam de la temporada de tenis, Wimbledon, dentro del top 10 de la rama femenil (WTA) y varonil (ATP).

En el caso de WTA fueron específicamente siete y en ATP, ocho. Quien sobresalió entre todos estos cambios fue la campeona sobre el césped del All England Club, Linda Noskova, ya que escaló cinco posiciones. El resto saltaron de uno a tres peldaños.

La temporada de tenis se disputa de enero a noviembre y consiste en cuatro Grand Slams que se juegan en las mismas fechas tanto en el calendario de WTA como en el de ATP.

Wimbledon es el tercero después del Australian Open (enero) y Roland Garros (mayo). El último será el US Open (septiembre).

Cambios en WTA

En la rama femenil claramente destacó Linda Noskova. La checa ganó su primer Grand Slam en Wimbledon 2026 y con ello aseguró la mejor posición de su historia en el ranking, séptima. No fue debut en top 10, pues ya había entrado allí en junio de este año.

La subcampeona, la también checa Karolina Muchova, saltó tres posiciones y apareció en sexto lugar a partir de esta semana. De igual forma, significa el mejor ranking de su trayectoria.

Fuera de las finalistas, otras jugadoras que se vieron beneficiadas por Wimbledon fueron las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

Ambas ascendieron una posición. Pegula pasó al tercer lugar, que ya había sido el mejor ranking de su carrera en octubre de 2022, y Gauff escaló al cuarto. Los primeros dos peldaños siguen siendo para Aryna Sabalenka (Bielorrusia) y Elena Rybakina (Kazajistán).

Después vienen tres movimientos descendentes: Iga Swiatek (Polonia), Amanda Anisimova (Estados Unidos) y Elina Svitolina (Ucrania).

La caída más grave la protagoniza Swiatek, que el año pasado fue campeona en Wimbledon. Esta vez fue eliminada apenas en tercera ronda y bajó cinco posiciones hasta quedar en el ranking 8.

La polaca no salía del top 5 desde junio de 2025. Incluso cerró la temporada anterior como la segunda mejor tenista del mundo.

Cambios en ATP

En el caso de la rama varonil el campeón no protagonizó un gran salto, pues Jannik Sinner ya estaba en la cima de la clasificación antes de firmar su bicampeonato en Wimbledon.

Pero para el subcampeón, Alexander Zverev, sí fue un paso importante. Tras ganar Roland Garros y llegar a la final del Grand Slam sobre césped en un lapso de pocas semanas, desplazó del segundo peldaño a Carlos Alcaraz, quien no está activo desde abril por lesión.

Otro salto a resaltar es el del australiano Alex De Miñaur, quien debutó en el top 5 después de alcanzar octavos de final en Wimbledon.

Eso le permitió aparecer en el quinto puesto de la clasificación ATP a partir de esta semana, aunque realmente se ha mantenido en el top 10 desde julio de 2025.

Tres jugadores más tuvieron movimientos ascendentes: Novak Djokovic (séptimo), Daniil Medvedev (octavo) y Flavio Cobolli (noveno). Todos incrementaron una posición y en el caso de Cobolli, igual que De Miñaur, tiene una posición inédita en su carrera.

En cuanto a cambios descendentes fueron tres: el ya mencionado desplazamiento de Carlos Alcaraz de segundo a tercero, el de Ben Shelton de quinto a sexto y el de Taylor Fritz de séptimo a décimo.

El próximo gran torneo que compartirán WTA y ATP será el Abierto 1000 de Canadá, a celebrarse del 3 al 10 de agosto.