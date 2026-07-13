Británicos compran ropa, ventiladores y alcohol en medio del calor y el Mundial 2026

Una ⁠ola de calor y el Mundial de futbol 2026 impulsaron el ⁠gasto de los consumidores en Gran Bretaña en junio, según los datos publicados el martes. Barclays y el British Retail Consortium (BRC) señalaron que el calor impulsó ⁠las ventas de ropa, ⁠ventiladores eléctricos y aparatos de aire acondicionado, mientras que los pubs registraron una gran afluencia de clientes los días en que la selección de Inglaterra jugaba en el Mundial.

El indicador del BRC sobre las ventas minoristas totales aumentó un 1.9% en junio interanual, en línea con su media de los últimos 12 meses

Las ventas de productos no alimentarios crecieron un 1.2%, el doble del aumento medio de los últimos 12 meses, impulsadas por las compras en línea, según el BRC

Sarah Bradbury, directora ejecutiva del Instituto de Distribución de Productos Alimenticios, señaló que el calor y el Mundial podrían volver a impulsar la confianza en julio, pero que la incertidumbre política y el impacto de la guerra con Irán en los precios de los alimentos planteaban riesgos a más largo plazo

El indicador más amplio de gasto de los consumidores de Barclays ⁠también subió un 1.9%, con un ⁠crecimiento del gasto en productos de ⁠primera necesidad del 2.2%, su mayor aumento en 14 meses

El gasto en ⁠viajes se estabilizó tras las fuertes caídas registradas en abril y mayo, cuando el sector se vio afectado por la preocupación ante la guerra con Irán

El indicador de Barclays sobre la confianza de los consumidores en su situación financiera se estabilizó

La encuesta del BRC abarcó el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el ⁠4 de julio, mientras que los datos de gasto de Barclays correspondieron al periodo del 23 de mayo al 19 de junio.