Volkswagen ID.Unyx 09: casi 500 hp para el sedán eléctrico desarrollado junto a Xpeng

Durante el pasado mes de abril, en el Auto Show de Beijing, Volkswagen presentó las primeras imágenes de un nuevo sedán eléctrico del que no compartió mucho. Afortunadamente, su lanzamiento en el mercado chino se acerca y el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China (MIIT) ya filtró gran cantidad de información sobre el Volkswagen ID.Unyx 09.

Motores y potencia del Volkswagen ID.Unyx 09

Volkswagen ID.Unyx 09MIIT

Para empezar, se revela que este sedán tendrá dos opciones de motorización eléctrica. La primera monta un solo motor en el eje trasero, con capacidad de generar 313 hp. Las variantes AWD suman un motor más en el eje delantero, de 188 hp, y cuando ambos trabajan en conjunto pueden generar hasta 503 hp.

A grandes rasgos, su velocidad punta se limita a 200 km/h. Se alimenta de una batería fabricada por CATL con capacidades de 82 kWh o 95 kWh según la variante. Cabe recordar que este auto surge de la colaboración entre Xpeng y Volkswagen, con la que la firma china aporta tecnología a la alemana para ofrecer productos mejor adaptados al mercado chino.

Diseño pensado específicamente para China

Volkswagen ID.Unyx 09MIIT

Visualmente queda claro que sigue la filosofía de diseño de la gama Unyx, exclusiva de China, considerablemente más extrovertida que lo que Volkswagen ofrece en cualquier otra parte del mundo.

En cuanto a medidas, es un producto bastante grande: marca 5 metros de largo con una distancia entre ejes de 3 metros, por lo que su interior será sumamente amplio. De su habitáculo aún no sabemos nada.

¿Saldrá el Volkswagen ID.Unyx 09 de China?

Sí se confirmó que comenzará ventas en China antes de terminar el año; sin embargo, todo apunta a que se quedará solo en ese mercado. Aunque Volkswagen anunció que empezará a vender algunos de sus productos antes exclusivos de China, el ID.Unyx 09 canibalizaría al propio ID.7 que se comercializa en Europa.