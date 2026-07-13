Messi, Bellingham y la historia se dan cita en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Una semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra apenas necesita algo más para generar interés, pero el enfrentamiento del miércoles en Atlanta llega cargado además de décadas de drama futbolístico, tensión política y dos equipos que han llegado sufriendo.

Desde la victoria de Inglaterra en el Mundial de 1966 a la sombra que proyectó la Guerra de las Malvinas de 1982, desde la "mano de Dios" de Diego Maradona en 1986 hasta los grandes duelos de 1998 y 2002, los encuentros entre ambos países siempre han trascendido el fútbol.

Sin embargo, los jugadores argentinos y su seleccionador, Lionel Scaloni, han intentado dejar de lado la tensión que rodea a esta rivalidad, insistiendo en que la semifinal debe considerarse como un paso más hacia la corona.

"Hay que vivirlo como lo que es: una semifinal de Copa del Mundo contra una potencia, una gran selección (...) e intentar llegar de la mejor manera para volver a competir", dijo Lionel Messi.

Los actuales campeones llegan a semifinales tras más dificultades de las esperadas. Vencieron a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga, protagonizaron una remontada extraordinaria tras ir perdiendo 2-0 a falta de 11 minutos para derrotar a Egipto por 3-2 y, luego, se impusieron a Suiza por 3-1 en la prórroga.

Messi, de 39 años, reconoció el desgaste físico que supone el torneo tras una sucesión de agotadoras victorias en la fase eliminatoria.

Sin embargo, el camino de Inglaterra no ha sido menos agotador.

El equipo de Thomas Tuchel se mantuvo en pie con 10 hombres para vencer a México en Ciudad de México en octavos de final, antes de imponerse por 2-1 a Noruega tras la prórroga en un Miami caluroso y húmedo el sábado.

Si Argentina ha sabido salir airosa de la adversidad en repetidas ocasiones, Inglaterra ha hecho lo propio gracias a su resistencia, su garra y la irrupción de Jude Bellingham como figura destacada de su campaña.

El centrocampista del Real Madrid, de 23 años, marcó dos goles contra México y otros dos contra Noruega, consolidando aún más su estatus como jugador indispensable del equipo.

Harry Kane sigue siendo el capitán y el referente en ataque, pero cada vez más parece que este es el torneo de Bellingham.

Tuchel, sin embargo, sabe que la brillantez individual puede no ser suficiente, y ha expresado abiertamente su frustración con algunos aspectos del rendimiento de su equipo, argumentando que pueden jugar con mayor precisión y control.

Las esperanzas de Argentina vuelven a recaer en gran medida en Messi, que ha marcado ocho goles en el torneo, empatado con el francés Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro.

Curiosamente, el miércoles será la primera vez en su carrera que Messi se enfrente a Inglaterra, lo que añade un nuevo capítulo a un duelo que lleva mucho tiempo cautivando la imaginación de ambos países.

LA HISTORIA EN EL PRESENTE

El exdelantero argentino Carlos Tévez, que jugó en el Manchester City y el Manchester United, cree que el peso de la historia sigue presente.

"Ellos están esperando seguramente la revancha de Diego en el 86. Ellos están pensando en eso porque tienen amor y odio por Diego (Maradona) por ese partido, así que está la historia. Está la historia viva", dijo en ESPN Argentina, en referencia al partido de cuartos de final del Mundial de México en 1986.

Argentina, a pesar de enfrentarse a un camino aparentemente más favorable hacia las semifinales, sufrió en repetidas ocasiones ante rivales a los que se esperaba que venciera. Suiza, número 19 del mundo, es el equipo mejor clasificado al que se ha enfrentado, y, sin embargo, los hombres de Scaloni se vieron llevados al límite.

Inglaterra, por su parte, ha atravesado su propio y agotador camino y llega tan curtida como su rival.

"Al ver jugar a Argentina, creo que podemos ganarles", dijo el exdelantero inglés Ian Wright en el podcast 'Stick to Football'. "Por su forma de jugar y lo compactos que son, creo que podremos bloquearles y romper su juego".