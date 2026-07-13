Colegio de Arquitectos en Puebla plantea una solución a inundaciones en Centro Histórico

Puebla, Pue. Ante los estragos económicos que han generado las inundaciones a comercios en junio pasado y en otros años en el Centro Histórico de Puebla, el Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac) consideró urgente darle mantenimiento a la red de drenaje que resulta obsoleta ante las intensas lluvias, por lo que presentará una propuesta al municipio y gobierno del estado.

Raúl Martínez Óliver, presidente del organismo, dijo que es momento de darle una solución a este problema que cada año se repite y que el desazolve no es suficiente, cuando los tubos son de menor diámetro para captar la gran cantidad de agua pluvial.

"Puebla fue fundada hace 500 años y no fue diseñada para la cantidad de población que tenemos ahora de más de un millón y medio de habitantes", puntualizó.

En entrevista, dijo que el crecimiento poblacional y una mayor cantidad de residuos, combinado con una red obsoleta, propician que haya riesgos de inundaciones.

Consideró que las autoridades deben dejar de actuar en forma reactiva, porque solo aplican "soluciones a medias" y no se plantea una solución estratégica, lo cual implica una inversión paulatina.

Explicó que el colegio está actualizando la información para que a la brevedad puedan presentar una propuesta a las autoridades municipales y del estado, con el objetivo de que se ejecuten obras y no solo quede en un análisis.

A mediados de junio se presentó una intensa lluvia que generó la inundación en una parte del Centro Histórico, lo cual afectó a más de 40 negocios de todo tipo, que tuvieron pérdidas totales.

A éstos, el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado entregaron apoyos económicos hasta de 100,000 pesos; sin embargo, las inundaciones se han vuelto recurrentes cada año.

Responsabilidad social

Asimismo, Martínez Óliver dijo que se debe promover la responsabilidad social, la cual es clave, pues gran parte de los desechos en las calles causan el taponamiento de las alcantarillas.

No obstante, dijo que la empresa Agua de Puebla, que tiene la concesión del suministro, debe asumir su responsabilidad en hacer los cambios de tubos, pues las precipitaciones pluviales “están rebasando la capacidad de los colectores”.

En este sentido, dijo que la Cavapac tendrá una propuesta integral para que se considere dar una solución a años de abandono de la red pluvial y trajo como consecuencia inundaciones y daños a los comercios.