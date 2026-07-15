¿Qué habilidades están impulsando el empleo de los jóvenes en 2026?

La ruta para acceder al primer empleo ya no es la misma. Las empresas están priorizando habilidades humanas y digitales, y eso ha modificado la forma en la que los jóvenes se emplean. El reto ya no sólo es formar a las nuevas generaciones en el campo técnico, el mercado laboral está demandando perfiles que puedan adaptarse, aprender constantemente, trabajar en equipo, entre otras competencias.

El informe de Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026 indica que uno de los cambios estructurales que más dificultan el acceso de los graduados al primer empleo es el rápido crecimiento de las tecnologías digitales.

“En respuesta a la rápida evolución de las necesidades de cualificación, los modelos de contratación se basan cada vez más en las competencias demostradas, en lugar de las credenciales formales”, destaca el organismo.

Este 15 de julio se conmemora Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resaltar la importancia de dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para la empleabilidad y el trabajo digno. Este año, el lema es “Competencias para un futuro común” para hacer énfasis en la relevancia de contar con una formación que no sólo permita adaptarse, sino también liderar con empatía.

A decir de Mercedes de la Maza, CEO de Generation México, el contexto actual demanda más que educación universitaria, se requiere que una mayor conexión entre el sector privado y las instituciones de formación para alinear el desarrollo de habilidades con las necesidades de mercado.

“Durante muchos años pensamos que el reto era que más personas llegaran a la universidad. Hoy sabemos que eso no es suficiente. El verdadero desafío es que esa formación se traduzca en oportunidades reales de empleo”, afirma la directora de la organización.

Sin embargo, la empleabilidad juvenil no parece estar limitada al dominio técnico, el mercado laboral está priorizando cada vez más las habilidades humanas. Una encuesta de OCC entre reclutadores sobre contratación de jóvenes identificó que la adaptabilidad, las competencias digitales y la comunicación efectiva son los tres factores que más inciden en el empleo de las nuevas generaciones.

“Si bien el dominio de herramientas y conocimientos especializados es relevante, las empresas valoran cada vez más a los candidatos con capacidad para aprender, adaptarse a nuevos entornos y responder con éxito a los cambios constantes del mercado laboral”, indica la bolsa de trabajo en línea.

Un mundo más digital no está desbordando la demanda de habilidades sólo en el campo técnico, aunque no deja de ser importante, las organizaciones están enfocándose en competencias que no serán automatizables y son clave para que la fuerza laboral se adapte constantemente a las disrupciones.

Si bien los jóvenes aún perciben que la falta de experiencia es el principal obstáculo para emplearse, el último estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup sobre Talento Joven y Empresas: Oportunidades y Desafíos revela que el elemento que más dificulta la contratación de jóvenes es la falta de habilidades blandas.

“Es poco probable que los jóvenes que carecen de habilidades se vinculen a un empleo productivo o a la educación. Los datos indican que existe una fuerte correlación negativa entre el ‘índice de capital humano’ de un país y la desenganche juvenil, lo que sugiere que las habilidades son esenciales para ayudar a los jóvenes a alcanzar su potencial económico”, señala el Banco Mundial.

¿Qué habilidades serán decisivas para el empleo juvenil?

A nivel global, el 72% de las compañías reporta dificultades para cubrir vacantes, según la encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup.

Las habilidades prioritarias para los empleadores son:

Comunicación, colaboración y trabajo en equipo

Profesionalismo y ética Laboral

Adaptabilidad y deseo de aprender

Pensamiento crítico y resolución de problemas

Gestión del tiempo

Esto sugiere que una formación con el desarrollo de estas habilidades podría mejorar la empleabilidad de los jóvenes dado que son las competencias más difíciles de encontrar en el mercado laboral.