¿Adiós al IVA en alimentos y medicinas de tu perro? Así beneficiaría a tu bolsillo

Un total de 25 millones de viviendas en el país tiene al menos una mascota bajo su resguardo. En ellas habitan 62 millones de personas de 18 años o más, cuyo bolsillo se puede ver beneficiado si se aprueba la iniciativa de poner tasa cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los alimentos y medicamentos que consumen sus animales de compañía y la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por consultas médicas.

Se estima que hay 80 millones de mascotas bajo el resguardo de una familia, de los cuales 43.8 millones son perros; 16.3 millones son gatos y 20 millones son animales diversos, como conejos, pájaros y tortugas, según la última Encuesta de Bienestar Autorreportado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto implica que la propuesta del Partido de Acción Nacional (PAN) beneficiaría, principalmente, al bolsillo de los propietarios de perros y, claro, a las personas rescatistas que día a día salvan cientos de vidas caninas.

Para darnos una idea de su importancia. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con cifras de la organización Mars Petcare, señaló que al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en la calle, número que crece constantemente, ya que el Congreso de la Ciudad de México estima que cada año se abandonan 500 mil.

"Sería una excelente noticia para nosotros como rescatistas y para ustedes como propietarios. La mayoría de personas que hacemos esta labor es por iniciativa propia, no tenemos apoyo gubernamental ni de instituciones. Algunas personas son las que se acercan con nosotros para donarnos croquetas, sobres de comida, material médico, collares, entre otras cosas; entonces, con diversas iniciativas juntamos dinero para comprar lo que falta", dice Leticia, quien resguarda perros y gatos en su casa hasta encontrarles una familia adoptiva.

¿Qué dice la iniciativa?

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, presentó una iniciativa que busca beneficiar las finanzas personales de los mexicanos mediante la imposición de tasa cero del IVA en alimentos y medicinas para mascotas, así como permitir la deducibilidad de los gastos veterinarios en el ISR.

Actualmente, si un bulto de croquetas cuesta mil pesos, con el IVA de 16% su precio final se va a 1,160 pesos.

La medida ayudaría a 70% de los hogares del país, que son los que tienen al menos un animal de compañía, según datos del Inegi. Además, a decir de la legisladora, esto también permitiría reducir el abandono de perros y gatos, entre otros animales.

“Siete de cada 10 familias tienen al menos una mascota, incluso hay hogares que tienen más, por eso presento una iniciativa para que ayudar a la economía familiar. Estoy proponiendo que haya 0% de IVA en alimentos y medicinas para mascotas (...) y que los pagos a los veterinarios sean deducibles de impuestos”, señaló la legisladora panista.

En su opinión, no se deberían pagar gravámenes por tener un animal de compañía, considerando que al contribuir con el fisco se deberían tener beneficios, pero no los hay. Y es que, dijo, no existen hospitales para mascotas, ni transporte público para que los dueños se puedan trasladar con ellas.

En el 2013 se determinó que el alimento para mascotas implicaría un impuesto del 16 por ciento, por lo cual, diversas organizaciones en pro del cuidado de los animales se manifestaron para evitar una mayor inversión en la manutención.

¿Cuánto cuesta tener una mascota?

Tener un perro, que es el animal de compañía preferido de los mexicanos, implica gastos de entre 14,400 y 27,600 pesos al año, dependiendo del alimento que se le dé, el tamaño del lomito y el veterinario al que se lleve, entre otras variables, de acuerdo con BBVA.

Considera que se deben tener dos presupuestos: uno mensual, donde se registran rubros como alimentos y premios, y otro anual, en el cual se anotan servicios como vacunas y desparasitaciones. Según sus estimaciones, los gastos mensuales oscilan entre 800 y 1,600 pesos; es decir, entre 9,200 y 19,200 pesos al año. En tanto, el presupuesto anual es de entre 5,200 y 8,400 pesos. En su ejemplo no considera seguro ni gasto de adiestramiento.

En un sondeo que realizó este diario, el gasto mínimo del primer año fue cercano a 25,000 pesos. Para este ejercicio, se consideró un perro de talla mediana-grande, con 33 kilos y 1.5 años. Se incorporó costo de entrenamiento y un presupuesto de emergencia.

El veterinario Marco Antonio Meza considera que lo más importante (y también lo más costoso) es la alimentación. “Para tener un perro sano debemos dar una dieta de calidad, es la base de una mascota en equilibrio”.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx