Senasica detecta el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; segundo estado exportador de ganado a EU

La plaga del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) se extendió al segundo estado exportador de ganado en pie hacia los Estados Unidos tras la detección de un nuevo brote. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó que el primer caso de la entidad se localizó en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, lo que deja únicamente a Sonora, Baja California y Baja California Sur sin reportes positivos.

En el ámbito regional, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) contabiliza 37 casos de esta plaga en su territorio, distribuidos en 36 detecciones dentro del estado de Texas y una en Nuevo México.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) precisó que el Gusano Barrenador del Ganado es una afectación estrictamente zoosanitaria, por lo que no implica riesgos para el consumo humano de carne de res. Asimismo, la organización informó que el abasto nacional de este alimento no presenta afectaciones, debido a que los animales que tienen restricciones de exportación son canalizados hacia las unidades de engorda dentro del país.

No obstante, destacó, las medidas sanitarias implementadas por el gobierno federal generan un alza en los costos de producción y transportación para los ganaderos. Este incremento se deriva de la obligatoriedad de aplicar baños garrapaticidas, tratamientos con ivermectina y otras medidas profilácticas, sumado a los gastos operativos originados por las revisiones en las estaciones de verificación, trazabilidad y control zoosanitario de Senasica.

Ante la situación, los integrantes del sector pecuario plantean como medidas necesarias el reforzamiento de la regionalización sanitaria, el incremento en la liberación de moscas estériles y una mayor vinculación técnica entre Senasica, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (USDA-APHIS), los gobiernos de las entidades federativas y los productores ganaderos para contener la dispersión del insecto.