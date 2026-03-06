MATILDE: Inteligencia artificial aplicada al sector salud

MATILDE, plataforma de gestión médica y administrativa, surge gracias a la necesidad de cubrir la demanda de atención, escasez de personal y procesos administrativos en hospitales, clínicas medianas y pequeñas y consultorios médicos independientes del sector salud en México.

Durante años, los sistemas de información hospitalaria (HIS por sus siglas en inglés) se enfocaron principalmente en digitalizar expedientes médicos, sin embargo, la evolución tecnológica ha hecho posible que se conviertan en asistentes inteligentes que apoyan en la toma de decisiones clínicas y optimizan la operación diaria.

Una plataforma integral para la gestión médica

MATILDE es un HIS todo en uno que integra procesos clínicos, administrativos, financieros, recursos humanos y administración de pacientes en una sola plataforma basada en la nube.

El expediente clínico digital de MATILDE permite registrar y consultar de forma estructurada notas médicas, prescripciones, estudios de laboratorio e imagenología, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Branded Content

Esta centralización también reduce errores, duplicidad de registros y tiempos de búsqueda. Además, la plataforma contempla distintos roles operativos —médicos, enfermería, dirección médica, contabilidad y administración— asegurando que cada usuario acceda únicamente a la información y funciones correspondientes a sus responsabilidades.

También, MATILDE es capaz de analizar el historial clínico completo de un paciente y generar un resumen estructurado que destaca información clave como antecedentes patológicos, alergias, tratamientos activos, hospitalizaciones previas y puntos de atención prioritarios.

Dictado clínico y triage inteligente

Durante la consulta, el médico puede utilizar un sistema de dictado clínico por voz que transcribe la interacción médico–paciente en tiempo real. Al finalizar, estructura automáticamente la nota médica, propone diagnósticos, planes de tratamiento y estudios complementarios, siempre bajo la supervisión y validación del profesional de la salud.

MATILDE incorpora un sistema de triage asistido por IA que evalúa síntomas de manera anticipada y sugiere niveles de urgencia. Esta herramienta resulta valiosa en entornos con alta demanda, ya que ayuda a priorizar casos críticos, reducir tiempos de espera y optimizar recursos.

El entorno regulatorio y la privacidad de la información en la digitalización

En México, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento establecen obligaciones estrictas para el tratamiento de datos clínicos. Estas normativas exigen que hospitales, clínicas y consultorios implementen medidas que garanticen confidencialidad, integridad y disponibilidad.

De igual manera, en enero de este año, se publicó un decreto que incorpora un capítulo sobre Salud Digital, estableciendo un marco normativo específico para la telemedicina, la telesalud, la salud móvil y los expedientes clínicos electrónicos, esto implica que el sector salud deberá migrar progresivamente a sistemas digitales que permitan registrar los antecedentes del paciente.

En este contexto, contar con un sistema de información hospitalaria que no solo digitalice procesos, sino que esté preparado para cumplir con los nuevos requerimientos normativos, se vuelve un factor estratégico. MATILDE se posiciona como una de las pocas plataformas en México y América Latina capaces de responder de manera integral a este nuevo entorno regulatorio.

Es así como, al reducir tareas repetitivas, garantizar el cumplimiento normativo y facilitar la interoperabilidad, el médico recupera tiempo para enfocarse en el paciente, al mismo tiempo que las instituciones acceden a herramientas avanzadas que les permiten operar de forma más eficiente y segura.

Sitio web oficial: https://matilde.mx/

Redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/matildehealtcaremx/

Facebook: https://www.facebook.com/MatildeHealthcare

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/matilde-healthcare/