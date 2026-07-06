Bélgica puso punto final a los anfitriones de la Copa del Mundo

Bélgica puso punto final a la participación de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, tras firmar una contundente victoria de 4-1 sobre Estados Unidos.

El combinado de las Barras y las Estrellas corrió la misma suerte que México y Canadá, los otros países que albergaron el torneo: ser eliminado en octavos de final. Los mexicanos cayeron ante Inglaterra y los canadienses ante Marruecos.

Charles De Ketelaere, delantero del Atalanta, fue la pieza clave con dos anotaciones. La primera cayó apenas al minuto 9, cerrando un tiro cruzado de Nicolas Raskin desde la franja izquierda que dejó sin posibilidad de reacción al portero norteamericano, Matt Freese.

La segunda cayó al 33’ con un cabezazo tras centro de Leandro Trossard y fue clave para recuperar la ventaja, ya que Estados Unidos había empatado un par de minutos antes por cuenta de Malik Tillman.

La goleada se concretó en la parte complementaria gracias a Hans Vanaken y Romelu Lukaku, aunque en complicidad con errores puntuales del equipo estadounidense.

En el 3-1, Vanaken aprovechó que Matt Freese salió a cortar una jugada fuera del área pero dejó el balón suelto. No le dio tiempo de regresar a la zona reglamentaria donde puede meter las manos y el mediocampista belga simplemente disparó hacia la red.

La estocada final surgió de un pase errático del defensa Chris Richards dentro de su área, permitiendo que Lukaku robara la pelota y fulminara a Freese con un potente disparo de pierna derecha.

Bélgica volverá a jugar cuartos de final de un Mundial en este siglo, como lo hizo en 2014 y 2018. Algunos de los jugadores que participaron en esas ediciones siguen activos, como el propio Lukaku y el portero Thibaut Courtois.

Fue una victoria emotiva para los dirigidos por el francés Rudi Garcia, ya que uno de sus mediocampistas titulares, Amadou Onana, sufrió una lesión de rodilla que lo obligó a dejar el campo antes de la primera media hora. El diagnóstico se prevé serio.

Estados Unidos, por el contrario, seguirá sin superar octavos de final desde 2002. Fue eliminado en octavos en 2010, 2014, 2022 y ahora 2026, mientras que en 2006 no superó la fase de grupos y en 2018 ni siquiera calificó al Mundial.

La crítica cayó inmediatamente sobre el entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, quien llegó al cargo en 2024 con la única encomienda de devolver a Estados Unidos al protagonismo de una Copa del Mundo. Se despidió con triunfos sobre Paraguay (4-1) y Australia (2-0) en fase de grupos, además de Bosnia-Herzegovina (2-0) en dieciseisavos de final.

Norteamérica 2026 es apenas la segunda Copa del Mundo que cuenta con más de un país anfitrión. En 2002 lo hicieron Corea del Sur y Japón, sólo que en esa edición los surcoreanos lograron llegar hasta semifinales (los japoneses se despidieron en octavos de final).

Ahora ninguno de los anfitriones logró instalarse al menos en cuartos de final. El que mejor rendimiento tuvo de los tres fue México, con balance de cuatro triunfos, una derrota, 10 goles a favor y tres en contra. Estados Unidos y Canadá perdieron dos partidos.

Bélgica enfrentará a España en cuartos de final el 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Será el tercer duelo entre ambos en la historia de los Mundiales, luego de cruzarse en cuartos de final en 1986 (triunfo para los belgas) y en fase de grupos de 1990 (triunfos para los españoles).

Tras el cierre de la jornada del lunes 6 de julio en el Mundial, sólo resta por definirse un cruce de cuartos de final. Los que ya están son: Francia contra Marruecos, Noruega contra Inglaterra y España contra Bélgica. El otro saldrá de los vencedores entre Argentina y Egipto, además de Colombia contra Suiza.