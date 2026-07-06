Bombardeos rusos dejan al menos 28 muertos en Ucrania antes de la cumbre de la OTAN

Los bombardeos rusos contra Ucrania dejaron al menos 28 muertos y alrededor de 100 heridos el lunes en Kiev y en Sumy (noreste), en vísperas de una cumbre de la OTAN en Turquía.

Los ataques en la noche del domingo al lunes dejaron al menos 18 muertos en Kiev y ocho en Vyshneve, una ciudad cercana a la capital, así como decenas de heridos, según los últimos balances de las autoridades.

En Sumy, dos ataques con drones mataron a dos personas, de acuerdo con la administración militar de la región.

En la cumbre del martes en Ankara se espera que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la esperanza de asegurar mayor apoyo militar para su país.

Zelenski instó a sus aliados a tomar "decisiones firmes" para aumentar el suministro de defensas aéreas a su país tras el ataque, que se produjo unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en Kiev.

Un periodista de la AFP vio el lunes cómo los servicios de rescate extraían el cuerpo de una víctima del octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras los gritos de una mujer resonaban en el patio.

Zelenski condenó el "brutal ataque" y dijo que "las tácticas rusas no han cambiado: infligir tanto dolor y daño como sea posible contra los ucranianos y contra Ucrania".

También dijo que Kiev tuvo éxito en derribar drones y misiles de crucero, pero que "no tenía los medios de defensa suficientes" contra misiles balísticos.

Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea este tipo de misiles.

"Es simplemente absurdo que en el mundo moderno, la producción todavía no se ha organizado en la medida necesaria para proteger a las personas del terror balístico", afirmó Zelenski luego de los ataques.

"Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea", dijo más temprano Zelenski en las redes sociales.

El mandatario ucraniano solicitó de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense.

Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

"Todas las ventanas volaron"

Una explosión afectó al edificio donde vive Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.

"Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja", aseguró a la AFP. Esta vez dijo haber sobrevivido "por milagro", ya que los primeros pisos de su edificio quedaron arrasados.

Los habitantes del distrito norte de Podilski, en la capital, vivieron momentos de angustia.

"A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más", contó a la AFP Oleksandr Bakhlukov, que vive en un edificio cercano.

"Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento", añadió el hombre de 68 años.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un "ataque masivo" con misiles y drones contra lo que describió como "empresas del complejo militar-industrial" y contra instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el ataque demuestra que Ucrania necesita "con urgencia" más defensa aérea y que este asunto se abordará en la reunión de la OTAN.

Ucrania ataca refinería en Siberia

El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas también derribaron más de 500 drones ucranianos durante la noche.

El ejército ucraniano reivindicó el lunes haber atacado la refinería de Omsk, a unos 2,500 km de las fronteras de Ucrania.

Ataque en la refinería OMSK.Reuters

Se trata de una de las mayores refinerías del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio del conflicto.

El gobernador de esta región siberiana, Vitali Khotsenko, confirmó en Telegram que la instalación fue atacada, y precisó que el ataque no causó víctimas.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.