Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a David Vélez, director y fundador de Nu

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la tarde de este lunes en Palacio Nacional, a David Vélez, director y fundador de Nu, el gigante brasileño de servicios financieros digitales con fuerte presencia en el país.

En una publicación en su cuenta de X, la mandataria mexicana detalló que, en la reunión, el director de Nu y su equipo, le informaron de la inversión que realizará la entidad financiera en el país hacia el 2030.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno y su equipo; me informaron la inversión estimada de 4,200 millones de dólares para el periodo 2026-2030 en nuestro país”, publicó la Presidenta en la red social.

Nubank ya tiene autorizada la licencia bancaria en México, pero le falta el aval final para iniciar operaciones como banco en el país, proceso que ya estaría en su fase final.

Mientras tanto, continúa operando en México bajo la figura de sociedad financiera popular (sofipo), sector que ya lidera como la más grande.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a abril pasado la sofipo Nu México contaba con 118,700 millones de pesos en activos. Todo el sector sumaba 216,100 millones.

15 millones de clientes en el país

En los tres países en los que opera, Brasil, México y Colombia, tiene ya 135 millones de clientes, con base en los datos oficiales más recientes.

Aunque Brasil, país sede, es su principal mercado, en México ya alcanzó los 15 millones de usuarios, y aquí se encuentra en la fase final para iniciar operaciones como banco.

“La aprobación de la licencia bancaria en abril del 2025, marca un momento transformador para Nu México. La empresa se encuentra en la fase final de preparación para la auditoría de la CNBV, con el inicio de las operaciones bancarias completas previsto para el 2026”, destacó la entidad en febrero pasado.

Agregó: “esta transición permitirá a Nu ofrecer nuevos productos y servicios, como la portabilidad de nómina, y aumentar los límites de depósito, además de ofrecer mayor protección a los depósitos a través del seguro IPAB”.

En aquella ocasión, se mencionó que hacia el 2030, la inversión de Nu en el país será por alrededor de 4,200 millones de dólares.