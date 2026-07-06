La ATTRAPI se apoya en la Universidad Ibero para actualizar regulación ferroviaria

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAP) difundió el fin de semana que contrató a expertos de la Universidad Iberoamericana para que ofrecieran un curso de regulación internacional en materia ferroviaria y actualizar al personal involucrado en los diversos proyectos en marcha.

El incremento de infraestructura para trenes de carga y pasajeros en el país ha motivado el renovado estudio del sector con una prioridad: la rectoría del Estado en materia ferroviaria.

Lo anterior está basado en las modificaciones (de octubre de 2024) al artículo 28 de la Constitución Mexicana que plantea que “el Estado Mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares”.

El pago pactado con la universidad fue de 140,000 pesos y las sesiones se fijaron para abril pasado.

“La prestación del servicio de capacitación es para las personas servidoras públicas de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a fin de que los participantes analicen y apliquen el marco normativo nacional e internacional que regula el transporte ferroviario en México, con ello alcanzar los objetivos fijados en los planes de desarrollo profesional en esta unidad”, se precisó.

En el contexto internacional, la ATTRAPI solicitó que los cursos incluyen el análisis de la evolución del transporte ferroviario en el comercio, de los principales corredores ferroviarios y su relevancia en las cadenas logísticas globales y las buenas prácticas regulatorias en sistemas de pasajeros y de carga en Europa, América del Norte y Asia.

También había necesidad de refrescar el conocimiento relacionado con los mecanismos de supervisión, cumplimiento y sanción aplicables al servicio en sus distintas modalidades, lo que incluye mecanismos de verificación y control y las responsabilidades de concesionarios, autorizados y permisionarios.