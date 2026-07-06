Argentina busca otro paso al bicampeonato contra Egipto

Argentina acumula 10 partidos sin perder en Copa del Mundo, la mejor racha de su historia y una motivación más para pelear por el bicampeonato en Norteamérica 2026.

Los campeones en Qatar 2022 están a cuatro triunfos de mantenerse en el trono. La primera de esas pruebas será contra Egipto en octavos de final, partido que se disputará este 7 de julio en el Estadio Atlanta.

Hace unos días, Argentina sufrió un fuerte susto al llegar hasta tiempos extras contra la modesta selección de Cabo Verde en dieciseisavos de final. Un autogol al minuto 111 le permitió avanzar, pero dejó el precedente de no minimizar a ningún equipo.

“Este partido va a ser diferente. No podemos perder nuestra esencia. Tenemos que hacer hincapié en lo que creemos que debemos tener para que el equipo sea el que conocemos”, reflexionó el entrenador, Lionel Scaloni, en la previa.

Argentina y Egipto nunca se han enfrentado en Mundiales. Sus únicos antecedentes fueron un par de amistosos, en 1928 y 2008 respectivamente, que terminaron con victorias para los sudamericanos.

No obstante, la selección del norte de África también llega con paso histórico al duelo en Norteamérica 2026, ya que nunca había avanzado tanto en una Copa del Mundo.

Los egipcios participaron en 1934, 1990 y 2018. En ninguna lograron ganar una ronda de eliminación directa y, de hecho, en los dos antecedentes más recientes ni siquiera superaron la fase de grupos. Eso se rompió en 2026.

Mohamed Salah y compañía registran tres empates y una victoria en Norteamérica, además del inédito triunfo en ronda de eliminación directa, que fue vía penales (4-2) sobre Australia en dieciseisavos de final. Con ello avanzaron al cruce contra Argentina.

“Seguramente todo el mundo da a Argentina como favorito. Nosotros sabemos de sobra que este partido va a ser muy complicado, pero vamos a intentar ser lo más ambiciosos posible (…) Somos una gran nación, mis sueños y ambiciones no tienen límite”, declaró el seleccionador africano, Hossam Hassan.

Los reflectores del juego estarán principalmente sobre Lionel Messi, quien persigue la Bota de Oro como máximo goleador del Mundial con siete anotaciones —empatado con Kylian Mbappé y Erling Haaland—, aunque ya ostenta el récord en toda la historia del torneo con 20.

Pero su entrenador no se confía sólo por contar con él. Asegura que de este Mundial ha aprendido que todos los equipos pueden competir al tú por tú.

“El Mundial es complicado por los viajes, calor y césped, que no es el mismo en todos los estadios. Todo eso hace que no se puedan ver tanto los favoritismos. Ninguna selección ha marcado una diferencia grandísima”, señaló, poniendo como ejemplos a Francia y España, que sufrieron para derrotar a Paraguay y Portugal, respectivamente, en octavos de final.

Esta será la segunda vez que Argentina enfrente a una selección africana en ronda de eliminación directa de Copa del Mundo. Ambas ocurrieron en 2026, ya que la primera fue contra Cabo Verde en dieciseisavos.

El vencedor enfrentará en cuartos de final al ganador entre Suiza y Colombia, el 11 de julio, en el Estadio Kansas.

Por ahora, Egipto tiene en sus manos la posibilidad de cortar la racha histórica de 10 partidos sin perder de Argentina en Copa del Mundo y arrebatarle el sueño del bicampeonato.

Mohamed Salah, quien jugó en el Liverpool FC hasta este verano, es una de las principales preocupaciones para Lionel Scaloni, pero no la única.

“Es un gran jugador y será un placer enfrentarlo. El equipo cuenta con grandes jugadores y siempre hemos tomado precaución a nivel colectivo. Ellos lo merecen porque son un buen equipo, más allá de que él (Salah) sea un gran jugador”, concluyó el estratega sudamericano.