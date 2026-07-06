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Presidente de Suiza, Guy Parmelin, visita México para reunirse con la presidenta Sheinbaum
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló el encuentro entre la presidenta de México y Parmelin está programado para el próximo miércoles y planean profundizar vínculos económicos entre ambos países.
El presidente de Suiza, Guy Parmelin, arribó la tarde de este lunes a territorio mexicano acompañado por su esposa Caroline Merotto.
El mandatario suizo fue recibido por el canciller Roberto Velasco a su llegada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
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La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que durante su visita a México, el mandatario suizo se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La cita para este encuentro entre Sheinbaum y Parmelin está programada para el próximo miércoles 8 de julio y tendrá el objetivo de profundizar los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.
Cabe recordar que la jefa del Ejecutivo adelantó el pasado 2 de julio que se reuniría con el mandatario suizo durante su visita oficial.