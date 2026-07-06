Sistema eléctrico de Colombia está al límite en pleno fenómeno de El Niño

El sistema eléctrico de Colombia enfrenta riesgos de desabastecimiento en medio de la escasez de lluvias que acompaña al fenómeno de El Niño, según un informe del operador eléctrico nacional.

La disponibilidad energética del país de casi 54 millones de habitantes está bajo presión debido a la alta demanda, las operaciones de mantenimiento y meses de bajos aportes hídricos en los embalses agravados por la llegada de El Niño, que provoca sequías.

Los "principales embalses (están) operando en valores inferiores a sus mínimos históricos", dice el informe de la empresa operadora XM.

La generación eléctrica del país depende mayoritariamente del sistema hidráulico.

El fenómeno meteorológico de El Niño está causando olas de calor, sequías y lluvias intensas en todo el mundo. Según las previsiones, en Colombia podría alcanzar una intensidad "muy fuerte", entre las mayores registradas desde 1950.

Se espera que se prolongue hasta septiembre.

En mayo, Colombia alcanzó una demanda eléctrica récord de 261,86 GWh/día, según el documento.

Sin lluvias, los niveles de autonomía de los embalses tendrían una autonomía de aproximadamente 66 días, según XM.

La capital Bogotá y las regiones del Meta y Guaviare tienen riesgo de desabastecimiento eléctrico a partir de diciembre.

En el escenario más adverso, implicaría apagones programados y un racionamiento similar al que la capital colombiana vivió con el agua en 2024.

El presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, apostó por la transición a energías renovables en el país.

Sin embargo, según XM, fuentes alternativas en crecimiento como la energía solar no serían suficientes para compensar una caída significativa de la generación hidroeléctrica.

Colombia vivió un gran apagón en 1992, cuando una sequía asociada al fenómeno de El Niño provocó meses de apagones y desaceleró el crecimiento económico.