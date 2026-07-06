Turismo de cruceros deja 445 millones de pesos a Mazatlán

El turismo de cruceros generó una derrama económica estimada de 445 millones de pesos para Mazatlán durante el primer semestre de 2026, periodo en el que el puerto recibió 76 embarcaciones con más de 278,000 pasajeros, informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

El primer arribo del julio, el Navigator of the Seas, procedente de Los Cabos, llegó este lunes con 3,886 pasajeros y 1,260 tripulantes, cuya visita representará un impacto económico de alrededor de 6 millones de pesos.

Para este mes, las autoridades estatales proyectan seis llegadas de cruceros, con más de 25,000 visitantes y una generación económica superior a 40 millones de pesos.

La dependencia agregó que el flujo constante de embarcaciones turísticas refleja la confianza de las navieras internacionales en Mazatlán, lo que lo consolida como uno de los destinos más relevantes del Pacífico mexicano.