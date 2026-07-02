Traslado de pasajeros aumentó 5.9% en el Aeropuerto de Querétaro en los primeros 5 meses del 2026

Querétaro, Qro. En los primeros cinco meses del año, el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) movilizó 992,388 pasajeros, lo que significó un alza de 5.9% respecto al mismo periodo del 2025 cuando la afluencia fue de 937,215 viajeros, reporta la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se trata de un crecimiento más moderado que hace un año, cuando entre enero y mayo del 2025 repuntó 23% a tasa anual.

Aunque la mayoría de los usuarios son nacionales, el crecimiento más significativo lo presentó el segmento internacional.

De enero a mayo de este año, el aeropuerto registró 301,055 pasajeros internacionales, lo que significó un avance de 12.4% respecto al año pasado, es una variación más elevada que un año atrás cuando creció 4.3 por ciento.

También en el lapso enero-mayo, el AIQ reportó 691,333 pasajeros nacionales, se trata de un aumento de 3.3% a tasa anual, en este caso la variación se moderó en comparación con el año pasado cuando creció 32.5 por ciento.

De la fluencia que tuvo el AIQ en los primeros cinco meses, 69.7% corresponde a viajeros nacionales y 30.3% a internacionales.

Tan sólo en mayo el aeropuerto de Querétaro registró un total de 205,496 usuarios, aumentó únicamente 2.7%, mientras hace un año el alza fue de 19.1 por ciento. Los usuarios nacionales sumaron 145,949, lo que significó una caída de 0.6 por ciento. Mientras que los pasajeros internacionales rondaron en 59,547, es decir, aumentó 12.1 por ciento.

Octavo en viajeros internacionales

El crecimiento que tuvo el aeropuerto en los traslados de pasajeros internacionales lo colocó como el noveno recinto con mayor participación en ese segmento, al contribuir con 1.3% del total nacional.

Los aeropuertos que lideraron ese nicho son los de Ciudad de México (32.5%), Cancún (28.8%), Guadalajara (11%), San José del Cabo (7.3%), Monterrey (4.6%), Puerto Vallarta (3.9%), Del Bajío (1.6%), Morelia (1.4%), Querétaro (1.3%) y Santa Lucía (0.7 por ciento).

Mientras que, en los pasajeros domésticos, los aeropuertos que lideraron la lista son el de Ciudad de México (concentró 21.7%), Monterrey (10.3%), Guadalajara (9.8%), Tijuana (8.6%) y Cancún (7.6 por ciento).

Y, por el flujo total de pasajeros, el liderazgo lo mantiene el aeropuerto de la capital del país (24.8%), Cancún (13.8%), Guadalajara (10.2%), Monterrey (8.6%) y Tijuana (6.2 por ciento).