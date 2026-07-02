FGR detiene a hermana de Emilio Lozoya en inmediaciones del AICM

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que aprehendió a Gilda "N", hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un comunicado, la FGR indicó que en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), elementos de la dependencia cumplieron con una orden de aprehensión en contra de Gilda "N". A la detenida se le acusa de su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el escrito se agrega que de acuerdo con las investigaciones ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) y los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Gilda "N" está relacionada con el caso Agronitrogenados.

Además señala que la imputada habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción, convirtiéndose en beneficiaria de la compañía a través de una cesión de derechos realizada a su favor por Emilio Lozoya.

La FGR indicó que, de acuerdo con la indagatoria, los fondos recibidos y administrados por la detenida posiblemente provenían de un esquema de triangulación financiera que carece de toda justificación económica o comercial válida. Por este motivo, tras los trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad federal, se procedió a la ejecución del mandato judicial.

La dependencia informó que tras su captura, Gilda "N" fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal correspondiente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica.