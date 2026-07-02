Precios del petróleo pierden dinamismo tras nueva ronda de negociaciones en Oriente Medio

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios este jueves en relación a los niveles previos a la guerra en Oriente Medio gracias al optimismo en torno a una tregua duradera y a las señales positivas sobre el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en septiembre, subió 0.32% hasta los 71.80 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, aumentó ligeramente 0.16%, hasta los 68.69 dólares por barril.

Representantes de Estados Unidos e Irán concluyeron una ronda de conversaciones técnicas indirectas en Catar.

Los ministerios de Asuntos Exteriores de Catar y Pakistán, los países mediadores, celebraron el "progreso positivo".

El presidente estadounidense Donald Trump calificó las reuniones de "muy buenas".

Una fuente cercana a las negociaciones, que habló con la AFP bajo condición de anonimato, indicó que se centraron en las disposiciones relativas al estrecho de Ormuz, mientras que se espera que la cuestión nuclear sea objeto de discusiones más profundas.

Los mercados lo percibieron como buenas noticias, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Con los precios actuales, es como si los más de 100 días de conflicto que bloquearon una de las rutas marítimas más importantes del mundo y provocaron la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia moderna nunca hubieran ocurrido, comentó Natasha Kaneva de JPMorgan.

La navegación por el estrecho de Ormuz ya no está completamente paralizada, y el suministro de petróleo a través de esta vía marítima ha superado los 10 millones de barriles diarios, según un funcionario estadounidense citado por Bloomberg.

Antes de la guerra, el equivalente a 20 millones de barriles de petróleo y gas licuado transitaban por él diariamente.