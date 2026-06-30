El transporte aéreo entre enero y mayo se contrajo 0.8%: AFAC

La desaceleración en el transporte aéreo continúa. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que entre enero y mayo las aerolíneas, nacionales e internacionales, que operan en México vuelos regulares transportaron a 51 millones 011,240 pasajeros, lo que representó una baja de 0.8% en relación a igual periodo del 2025, cuando creció 3.7 por ciento.

Las firmas que operan en el mercado doméstico, lideradas por Volaris, sumaron 25 millones 641,184 pasajeros, con un alza de 0.2% y en sus vuelos internacionales, encabezados por Aeroméxico, llegaron a siete millones 386,882 pasajeros y crecieron 2.9%; sin embargo, las cifras fueron menores a las del año pasado: 5.4% y 6.9%, respectivamente.

Por su parte, las empresas extranjeras tuvieron una baja de 3.6% con sus 17 millones 983,174 clientes (en el mismo periodo del 2025 crecieron 0.4%).

La escalada de tensiones que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos tiene implicaciones a nivel global y se ha identificado como la principal razón que ha impactado al sector, toda vez que el incremento de los combustibles tiene un efecto directo.

De acuerdo con información de las líneas aéreas, el precio de la turbosina representa entre 30 y 35% de los gastos fijos, lo cual, pese a diversos esfuerzos internos, ha repercutido en el costo de los boletos desalentando los viajes.

"Los acontecimientos políticos han desencadenado una volatilidad significativa en los mercados energéticos y financieros globales, con una confrontación prolongada que pone en riesgo una recesión mundial y un aumento de la inflación. Un conflicto prolongado o una escalada en Irán y Medio Oriente podría perturbar aún más los mercados energéticos mundiales y provocar que los precios del combustible para aeronaves se mantengan elevados o suban aún más", refirió Volaris en su reporte anual publicado hace un par de semanas.

Volaris, Viva, Aeroméxico

En los primeros cinco meses del año, Volaris sumó 11 millones 906, 509 pasajeros, lo que representó un alza de 4.6%, mientras que Viva y Aeroméxico registraron caídas de 1.6% y 1.1%, con 10 millones 987,765 y nueve millones 791,308 pasajeros, respectivamente.

En los tres casos ha seguido diferentes estrategias para hacer frente al momento actual.

Sobre los resultados operativos de Volaris en mayo, su director, Enrique Beltranena, comentó que siguen enfocados en optimizar la asignación de capacidad, mejorar la calidad de los ingresos y aprovechar la flexibilidad de su modelo de negocio y, en la medida que se alinearon al entorno actual, "las tendencias de demanda se mantuvieron sólidas, respaldadas por fuertes reservas de último momento durante el mes, particularmente en el mercado transfronterizo".

En el caso de Aeroméxico, en el desagregado del quinto mes, reportó un incremento de 1.9% en pasajeros transportados (dos millones 066,018).

"Cerramos mayo con la semana de mayores ventas en la historia de la compañía. La evolución de la demanda continúa en línea con las perspectivas que compartimos en abril. Conforme avanzamos hacia la segunda mitad del año, seguiremos gestionando activamente nuestra capacidad y red de rutas para aprovechar las oportunidades del entorno y maximizar la rentabilidad", refirió su director, Andrés Conesa.