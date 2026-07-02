Peso mexicano se aprecia por caída del dólar tras reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local recuperó terreno en un mercado que asimilaba débiles cifras laborales estadounidenses y sus implicaciones en el panorama para la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4795 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.5485 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una mejora de 6.90 centavos o de 0.39 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5693 unidades y un nivel mínimo de 17.4353. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, bajaba 0.50% a 100.86 puntos.

El reporte de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos mostró que el crecimiento de los puestos de trabajo desaceleró en junio más de lo esperado. El aumento fue de 57,000 puestos laborales solamente, después de un incremento revisado a la baja de 129,000 en mayo.

"La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar, que sufre su mayor caída ⁠diaria desde el 6 de mayo después de la publicación del reporte de nóminas no agrícolas de junio en Estados Unidos", destacó en un reporte la firma local Banco Base.

"El mercado laboral de Estados Unidos entregó una señal mucho más débil de lo esperado y reabre el debate sobre el margen que hoy tiene la Fed para mantener una política monetaria restrictiva", dijo Sergio Cisternas, analista de mercados del broker EBC Financial Group.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó ayer que los riesgos de inflación se habían atenuado, lo que redujo las apuestas de alza de tasas. Warsh también dijo que seguirá firme con el objetivo de 2% y decepcionará a quien espere una política monetaria laxa.

La apreciación de la moneda se veía limitada por la cautela de los operadores tras las noticias de ayer sobre T-MEC, con la negativa del estadounidense para prorrogar el acuerdo, abriendo un plazo de diez años para realizar cambios o concretar una liquidación gradual.