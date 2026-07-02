Débiles datos de empleo y baja de la población activa podrían reavivar el debate laboral en la Fed

El informe sobre el empleo de junio, peor de ⁠lo esperado, podría revivir el debate en la Reserva Federal de Estados Unidos sobre cómo interpretar el mercado laboral, en un momento en el que el número de personas disponibles para trabajar ⁠también puede estar disminuyendo debido al envejecimiento de la población y a las estrictas leyes de inmigración.

A pesar de que las empresas solo sumaron 57,000 nuevos puestos de trabajo en junio y de las revisiones a la baja de las sólidas cifras de creación de empleo de abril y mayo, la tasa de desempleo descendió ligeramente del 4.3% al 4.2%, y el número de personas que se declararon en paro se redujo en 213,000.

Sin embargo, el número de ⁠personas que declararon tener empleo también se redujo en alrededor de medio millón, ⁠y la caída de la tasa de desempleo se debió en gran medida a un éxodo de personas que abandonaron por completo el mercado laboral.

La población activa bajó en junio en unas 700,000 personas y, desde que el presidente Donald Trump volvió al cargo, ha disminuido en aproximadamente 1,3 millones. En junio había alrededor de 1.5 millones de personas menos trabajando que en enero de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump.

Las "malas" caídas de la tasa de desempleo son difíciles de interpretar para el banco central, ya que la tasa de desempleo general indica unas condiciones más restrictivas en el mercado laboral, pero la disminución de la población activa es una señal desalentadora para el crecimiento futuro.

"El descenso de la tasa de desempleo al 4.2% es una buena noticia por razones equivocadas: se debe a que hay personas que abandonan la población activa, no a un aumento de la contratación. Esto apunta a un mercado laboral que se resiste obstinadamente a recuperar el ritmo de crecimiento, a pesar del optimismo reciente", dijo Daniel Zhao, economista jefe de la plataforma de empleo Glassdoor.

A pesar de que la alta inflación es una prioridad para la Fed, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves, antes de la publicación de los datos de empleo, que existía "un escenario en el que el crecimiento simplemente no se mantiene por sí solo… o… la inversión se ralentiza porque la gente está preocupada por no haber visto aún los beneficios".

La incertidumbre sobre qué riesgos requerirán atención —una inflación excesiva o un crecimiento más débil— es una razón para esperar antes de tomar cualquier decisión sobre las tasas de interés, dijo Daly, a pesar de que los mercados financieros apuestan a que la Fed subirá pronto los costos de financiación.

La convicción se desvaneció tras la publicación de los nuevos datos de empleo el jueves. La preocupación por la situación del mercado laboral estadounidense se había ido disipando en los últimos meses, después de que el crecimiento del empleo repuntó en primavera y llevó a algunos responsables de la Fed —que se estaban preparando para recortes de tasas— a reconocer que podrían ser necesarias subidas.

Si la historia sirve de guía fiable, la primera estimación de junio, más débil de lo esperado, bien podría revisarse drásticamente a la baja en los informes de julio y agosto. Junio es uno de los meses más volátiles en cuanto a revisiones, y el año pasado, dos meses después de anunciar un fuerte aumento para junio, la Oficina de Estadísticas Laborales lo redujo en 160,000, lo que supuso una pérdida neta de puestos de trabajo.

Las estimaciones de creación de empleo de abril y mayo ya se habían recortado en un total de 74,000, y si las revisiones típicas de junio entran en juego en los próximos meses, el debate sobre el mercado laboral podría cobrar mayor urgencia.

Otros acontecimientos en el mercado laboral también podrían volver a ocupar un lugar destacado en el debate de la Fed, lo que plantea la posibilidad de que el optimismo sobre el aumento de ⁠la productividad se vea atenuado por un descenso en el número de personas dispuestas a trabajar o capaces de encontrar un empleo.

El ⁠debate de la Fed se centró el año pasado en el impacto de las nuevas normas de ⁠inmigración —un tema que quedó relegado a un segundo plano al dispararse el crecimiento del empleo— y en la llegada del nuevo presidente Kevin Warsh, quien hasta ahora no se ha centrado en esta cuestión.

Sin embargo, podría tener un papel importante en las perspectivas ⁠de crecimiento de Estados Unidos y en si se considera adecuado el ritmo de creación de empleo mes a mes. El expresidente de la Fed Jerome Powell, ahora gobernador, dijo que el mercado laboral se encontraba en una "curiosa especie de equilibrio" si un crecimiento del empleo anémico bastaba para mantener estable la tasa de desempleo, lo que generaba inquietud entre los responsables de la Fed respecto del estado de la economía.

No es una expresión que Warsh haya adoptado, pero la tendencia plantea cuestiones importantes tanto para él como para los responsables de política monetaria en general sobre un futuro económico con un número de trabajadores posiblemente menor, pero que podrían ser más productivos. Las implicaciones para el crecimiento económico general dependen tanto del número de personas que trabajan como de su rendimiento medio.

Warsh, que en general se ha mostrado optimista sobre las implicaciones de la inteligencia artificial para Estados Unidos, señaló el miércoles en unas declaraciones ante un panel económico europeo que el reciente aumento de la productividad estadounidense se daba en un momento en que el número medio de horas trabajadas se había estancado, lo que supone una posible limitación adicional para la producción.

Warsh se mantiene, en general, ⁠optimista sobre el impacto neto, aunque el momento concreto en que ocurra siga siendo incierto. "El crecimiento potencial parece seguir una tendencia al alza", con la productividad en aumento, dijo Warsh, pero "las horas trabajadas en el mercado laboral se mantienen relativamente estables".

"Por el momento no hay nada concreto que destacar, pero si nos basamos en los últimos cuatro trimestres —que, en gran medida, son anteriores a la llegada del nuevo auge de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial—, hay motivos para ser optimistas. ¿Se traducirá ese optimismo en medidas políticas en los próximos seis o nueve meses? Aún es demasiado pronto para saberlo".

(Reportaje de Howard Schneider; edición de Andrea Ricci)