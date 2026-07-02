Bolsas europeas cierran en máximos históricos; datos de empleo en EU calman temores de alza de tasas

Las acciones europeas subieron ligeramente el jueves, ya que las ganancias en ⁠todos los sectores contrarrestaron la caída de los valores relacionados con la inteligencia artificial, mientras los inversores analizaban los datos de empleo de Estados Unidos, que resultaron más débiles de lo esperado.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró ⁠con una subida del 1.4%, alcanzando un máximo ⁠histórico.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en junio y las cifras de creación de empleo de los dos meses anteriores se revisaron a la baja, lo que apunta a un enfriamiento del mercado laboral y ha llevado a los mercados a rebajar sus expectativas de una subida de tasas de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal.

Los futuros sobre tasas de interés a corto plazo reflejaban una probabilidad de alrededor del 60% de que la Reserva Federal subiera las tasas de interés, frente al 75% aproximadamente registrado antes del informe, a medida que los operadores reducían sus apuestas.

"La solidez fundamental de la economía estadounidense ha llevado a la Fed a adoptar un tono más agresivo en las últimas semanas", afirmó Lindsay James, estratega de inversiones de Quilter.

"Dado que las presiones sobre los precios se están atenuando y es probable que la incertidumbre política siga caracterizando a esta administración, existe la posibilidad de que esas subidas no lleguen a materializarse".

Las acciones del sector sanitario lideraron las subidas generales con un alza del 3.3%. La farmacéutica Bayer subió 8.9% tras anunciar que iba a consolidar su negocio estadounidense de Roundup en una nueva unidad denominada Ruveon, tras una importante victoria judicial que bloqueó miles de demandas en tribunales estatales que alegaban que su herbicida provoca cáncer.

Los sectores orientados al consumidor le siguieron: los de productos personales y para el hogar y los de alimentación ⁠y bebidas subieron 2% y 2.2%, respectivamente. Las ⁠acciones del sector de la defensa repuntaron, con el ⁠índice general aeroespacial y de defensa subiendo 3.1%.

El índice tecnológico cayó 2.1%, siendo el único sector en números ⁠rojos. Soitec bajó 4.2% y Aixtron perdió alrededor de 10%, situándose a la cola del STOXX 600, ya que las acciones relacionadas con la IA retrocedieron tras las fuertes pérdidas registradas durante la noche en Asia y en Wall Street.

Los datos del miércoles mostraron que la inflación de la zona del euro subió menos de lo esperado en junio, mientras que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que los riesgos para la inflación y el crecimiento económico estaban ahora más equilibrados que hace unas semanas.

Sin embargo, los operadores ⁠siguen esperando que el BCE suba las tasas de interés al menos otros 25 puntos básicos antes de que termine el año, según datos recopilados por LSEG.