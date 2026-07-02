Universidad IPETH abre clínica para impulsar la odontología del futuro

En México, 95% de la población presenta caries o algún grado de enfermedad periodontal; además, la salud bucal es de las menos atendidas y cuando se complica suele afectar otras áreas del organismo.

En ese contexto, la Universidad IPETH, especializada en salud, inauguró este miércoles en el campus Puebla la clínica dental Cripeth, un nuevo espacio que brindará formación académica con metodologías y tecnologías de vanguardia para preparar a futuros odontólogos, y atender a los pacientes con un enfoque integral.

Además de la formación, la clínica Cripeth se enfocará en hacer que la atención odontológica sea accesible para la población, cuidando también la salud de sus finanzas.

En la ceremonia inaugural tomaron parte Eder Bielma Dolores, director general de Universidad IPETH y CFO de Galileo Global Education en Latinoamérica; Jorge David González García, subsecretario de Salud en Puebla; Roberto Mares Morales, rector académico de Universidad IPETH; Adriana Vázquez, coordinadora nacional de la Licenciatura en Odontología de Universidad IPETH; Fernando González Cortés, coordinador de Clínica Cripeth y Roberto Javier Méndez, presidente del Clúster de Educación de Coparmex Puebla.

"En Clínica Dental Cripeth converge la innovación educativa, la tecnología, la práctica clínica y el compromiso con la sociedad. Es un modelo que fortalece la formación de los estudiantes, mientras amplía el acceso a una atención odontológica de calidad", afirmó el maestro Eder Bielma Dolores.

Explicó que con el respaldo de Galileo Global Education se invirtieron 16 millones de pesos para esta clínica que, en una primera etapa, contará con 7 unidades dentales, donde los estudiantes realizarán prácticas y odontólogos titulados y con experiencia atenderán a los pacientes que acudan a la clínica.

El doctor Roberto Mares Morales destacó que el proyecto responde a una problemática que durante décadas ha permanecido sin avances significativos.

"Cripeth nace para responder a uno de los mayores retos de salud pública en México, integrando excelencia académica, atención clínica e investigación para fortalecer la prevención en salud bucal."

Ceremonia de inauguración en la Universidad IPETH.Foto EE: Francisco de Anda

Atender la salud bucal es urgente

La necesidad de fortalecer este modelo resulta evidente. La Organización Mundial de la Salud estima que 3,700 millones de personas viven con enfermedades bucodentales, mientras que diversos estudios advierten que estos padecimientos mantienen una estrecha relación con enfermedades como la diabetes y los problemas cardiovasculares.

Mares Morales añadió que "cada proyecto de la universidad IPETH tiene el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, ofrecerles más experiencias clínicas, mejor infraestructura y tecnología de vanguardia.

En el caso de esta nueva unidad, se unen "la excelencia académica, la atención clínica y la generación de evidencia para fortalecer la prevención y aportar información útil a la toma de decisiones, en este caso, de salud bucal", dijo.

Por su parte, el subsecretario Jorge David González García confirmó que el entre el 90 y 95% de la población padece enfermedades bucodentales que es necesario atender, en particular puso énfasis en atender a las personas de la tercera edad y dar educación a la niñez, porque -dijo- "una buena educación al inicio de la vida te hace que esos buenos hábitos higiénicos y saludables se desarrollen".

Por separado, los doctores Adriana Vázquez y Fernando González Cortés detallaron que el nuevo edificio, con 600 metros cuadrados, inicia operaciones con 7 unidades dentales ADEC modelo 300, reconocidas internacionalmente por su precisión y ergonomía, y contará, además, con servicios de laboratorio, radiodiagnóstico digital para estudios panorámicos y craneofaciales, tomografía dental, una central de equipos y esterilización con tecnología italiana de última generación, área de lavado de instrumental con tinas de ultrasonido y farmacia para el resguardo de insumos clínicos.

Anunciaron que la Clínica Cripeth tendrá capacidad de atender a más de una docena de pacientes diariamente, de 8 de la mañana a 2 de la tarde; y estimaron que en septiembre próximo esa capacidad se duplicará al contar con 7 unidades dentales adicionales (14 en total), para ampliar progresivamente el servicio conforme avance el desarrollo del programa académico.

La Universidad IPETH, con 20 años de experiencia en la formación de profesionales de la salud, actualmente cuenta con licenciaturas en Fisioterapia, Odontología, Enfermería y Ciencias del Deporte, además de posgrados, y opera cuatro clínicas de fisioterapia en Puebla, Ciudad de México, Tlalnepantla y Guatemala, donde se atienden entre 250 y 300 pacientes diarios por sede.