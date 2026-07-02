Santander México espera crecimiento de 35% en cartera de crédito para vehículos eléctricos e híbridos en 2026

Cada vez más personas están optando por la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos en el país, por una mayor oferta de modelos y los beneficios que representan. Ante ello, Banco Santander México ve una importante oportunidad de crecimiento en el financiamiento de este segmento.

En este sentido, la institución financiera proyectó que el 2026 será un año histórico para el crédito de autos verdes, con un crecimiento de hasta 35% en su cartera para unidades eléctricas e híbridas.

Alejandro Vázquez, director ejecutivo de automotriz de Santander México, explicó que el año pasado, la entidad financió 26,000 autos de este tipo, lo que representó alrededor de 10,000 millones de pesos.

“Este año traemos muy buen ritmo. De aquí al mes de abril vamos creciendo, y lo que esperamos en el resto del año es crecer 35% sobre eso que colocamos el año pasado”, dijo.

En conferencia de prensa, agregó: “vemos un muy buen perfil del cliente, aquel que usa o compra un auto eléctrico, es un cliente que nos gusta al banco, porque es un cliente que es disciplinado en sus finanzas y lo vas viendo desde el perfil; es disciplinado con el medio ambiente, y con eso te va llevando a una serie de características que vemos a estos clientes con un muy buen apetito por parte del banco de traerlos hacia nosotros”.

Subrayó que, con los crecimientos que se están dando en este segmento, Santander seguirá siendo uno de los principales bancos del sector.

“Tenemos con qué hacerlo, el entusiasmo e información de primera mano con nuestros socios estratégicos, para que las decisiones que estamos tomando sean las adecuadas. Entonces Santander continuará creciendo en este segmento”, expuso.

Crecimiento importante

Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación (EMA), destacó el crecimiento que ha habido en este mercado en los últimos años.

Expuso que las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, crecieron 262% entre el 2022 y el primer trimestre del 2026.

Este dinamismo, se explicó, se refleja también en el mercado nacional, donde entre enero y abril del 2026 se comercializaron alrededor de 78,700 vehículos con algún tipo de electrificación, equivalentes al 12.7% de las ventas de vehículos ligeros en el país.

“La electrificación del parque vehicular mexicano está entrando en una etapa de consolidación. Hoy vemos una combinación de factores que hace algunos años no existía: una mayor oferta de modelos, más infraestructura de recarga, consumidores mejor informados y una participación creciente de la banca para facilitar el acceso a esta tecnología. Un ecosistema determinante para acelerar la adopción de movilidad eléctrica en México”, resaltó Grandio.

Agregó que hoy hay más de 170 modelos eléctricos disponibles (algunos ya de menos de 500,000 pesos); más de 60 híbridos conectables; infraestructura de carga creciendo 26% anual; ahorros de hasta 55,000 pesos al año, y un mayor cuidado del medio ambiente.

Ampliar financiamiento fuera de centros urbanos, el reto

Santander México estimó que, actualmente, un 50% de las unidades sostenibles que se financian en el país, lo hacen por medio de un crédito de banco, lo que refleja un potencial importante por atender. Y como parte de la oferta para impulsar la movilidad sostenible, abundó, el banco cuenta con alianzas con marcas reconocidas en el mercado de autos híbridos o eléctricos, ofreciendo tasas y condiciones especiales para este tipo de unidades.

De igual forma, consideró que el financiamiento podría impulsar en 20% las ventas de autos verdes en México.

Para Santander, el siguiente reto será ampliar la penetración del financiamiento verde fuera de los principales centros urbanos, donde comienza a observarse una creciente demanda de vehículos electrificados conforme aumenta la infraestructura de carga.

Banco Santander México destacó que la oportunidad de crecimiento es nacional, ya que la movilidad verde no se concentra únicamente en la Ciudad de México, sino que muestra una mayor adopción en distintas regiones del país.