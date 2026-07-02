Bolsa mexicana cierra con pérdidas; acciones de Walmex encabezaron el descenso

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas moderadas las negociaciones de este jueves. Los índices locales cayeron ligeramente, con las acciones de Walmex encabezando los descensos, en línea con sus pares de Wall Street, antes de un día de poca actividad.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.26% a 67,071.11 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.28% a 1,347.30.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minorista Walmex, con 2.57% a 49.76 pesos, seguida de Genomma Lab, con 2.37% a 15.23 pesos, y Grupo Televisa, con un descenso de 2.10% hasta 9.34 pesos.

Los índices locales cayeron, revirtiendo una apertura positiva que había sido impulsado por las débiles cifras de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Los inversionistas se preparan para una jornada de menor actividad, debido a un descanso en Wall Street por el 4 de julio.