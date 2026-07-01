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Flujo de carga internacional creció 23.3% en el aeropuerto de Querétaro
A nivel nacional, los aeropuertos manejaron 104,723.3 toneladas de mercancía en mayo, lo que arrojó un crecimiento de 2.1% respecto al 2025. El acumulado del 2026 fue de 507,792 toneladas, significaron un aumento anual de 5.5 por ciento.
Querétaro, Qro. El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) movilizó 7,285.8 toneladas de carga durante mayo, que significaron un avance anual de 6.6%, es el crecimiento más relevante entre los 10 principales aeropuertos cargueros.
Este aumento estuvo motivado por el volumen de mercancía internacional que aumentó 23.3% a tasa anual; mientras, la doméstica moderó su avance a 0.7%, reportan la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
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Nada más en mayo, el volumen internacional fue de 2,183 toneladas, cuyo crecimiento anual de dos dígitos contrasta con la caída de 24.1% que experimentó en el mismo mes del 2025.
Es así que el AIQ hiló dos meses con crecimiento en el segmento internacional, en abril avanzó 7.1%; luego de hilar tres meses con caídas anuales: en enero fue de -9%, en febrero de -0.8% y en marzo de -5.4 por ciento.
Conforme al flujo internacional, el AIQ se colocó en el quinto peldaño, al concentrar 3% de la mercancía registrada en el país; las primeras cuatro posiciones las ganaron los aeropuertos de Santa Lucía -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-, de Ciudad de México (AICM), de Guadalajara y de Monterrey.
Mientras tanto, el volumen de carga doméstica –que es la mayoría de la carga aérea- sumó 5,102.8 toneladas en mayo de este año, aumentó apenas 0.7% en comparación con mayo del año anterior.
En la mercancía nacional, el AIQ mantuvo el liderazgo entre los 10 aeropuertos con mayor volumen, concentró 16.2% del tonelaje movilizado en el país; también mantuvo la primera posición por el acumulado de enero a mayo, agrupando 15.9 por ciento.
Primeras posiciones
De los 10 principales recintos aéreos, en cinco creció el tonelaje movilizado y en cinco cayó; después del AIQ, el segundo mayor crecimiento lo presentó el aeropuerto de Monterrey con una variación de 6.1%, siguieron, Guadalajara y Mérida que coincidieron con un alza de 5.7% y el AICM que avanzó 3.6% a tasa anual.
Al contrario, las caídas se registraron en los aeropuertos de Cancún (-17.3%), Tijuana (-10.4%), Toluca (-7.2%), San Luis Potosí (-5.7%) y AIFA (-0.4 por ciento).
Con base en la carga total que manejaron los aeropuertos en mayo, el AIFA mantuvo el liderazgo, al transportar 32.5% del volumen; siguieron, el AICM (20.1%), Guadalajara (15%), Querétaro (7%), Monterrey (6.7%); con aportaciones inferiores a 5%, continuaron Tijuana, Cancún, San Luis Potosí, Toluca y Mérida.
A nivel nacional, los aeropuertos manejaron 104,723.3 toneladas de mercancía en mayo, lo que arrojó un crecimiento de 2.1% respecto al 2025. El acumulado del 2026 fue de 507,792 toneladas, significaron un aumento anual de 5.5 por ciento.