Flujo de carga internacional creció 23.3% en el aeropuerto de Querétaro

Querétaro, Qro. El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) movilizó 7,285.8 toneladas de carga durante mayo, que significaron un avance anual de 6.6%, es el crecimiento más relevante entre los 10 principales aeropuertos cargueros.

Este aumento estuvo motivado por el volumen de mercancía internacional que aumentó 23.3% a tasa anual; mientras, la doméstica moderó su avance a 0.7%, reportan la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Nada más en mayo, el volumen internacional fue de 2,183 toneladas, cuyo crecimiento anual de dos dígitos contrasta con la caída de 24.1% que experimentó en el mismo mes del 2025.

Es así que el AIQ hiló dos meses con crecimiento en el segmento internacional, en abril avanzó 7.1%; luego de hilar tres meses con caídas anuales: en enero fue de -9%, en febrero de -0.8% y en marzo de -5.4 por ciento.

Conforme al flujo internacional, el AIQ se colocó en el quinto peldaño, al concentrar 3% de la mercancía registrada en el país; las primeras cuatro posiciones las ganaron los aeropuertos de Santa Lucía -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-, de Ciudad de México (AICM), de Guadalajara y de Monterrey.

Mientras tanto, el volumen de carga doméstica –que es la mayoría de la carga aérea- sumó 5,102.8 toneladas en mayo de este año, aumentó apenas 0.7% en comparación con mayo del año anterior.

En la mercancía nacional, el AIQ mantuvo el liderazgo entre los 10 aeropuertos con mayor volumen, concentró 16.2% del tonelaje movilizado en el país; también mantuvo la primera posición por el acumulado de enero a mayo, agrupando 15.9 por ciento.

Primeras posiciones

De los 10 principales recintos aéreos, en cinco creció el tonelaje movilizado y en cinco cayó; después del AIQ, el segundo mayor crecimiento lo presentó el aeropuerto de Monterrey con una variación de 6.1%, siguieron, Guadalajara y Mérida que coincidieron con un alza de 5.7% y el AICM que avanzó 3.6% a tasa anual.

Al contrario, las caídas se registraron en los aeropuertos de Cancún (-17.3%), Tijuana (-10.4%), Toluca (-7.2%), San Luis Potosí (-5.7%) y AIFA (-0.4 por ciento).

Con base en la carga total que manejaron los aeropuertos en mayo, el AIFA mantuvo el liderazgo, al transportar 32.5% del volumen; siguieron, el AICM (20.1%), Guadalajara (15%), Querétaro (7%), Monterrey (6.7%); con aportaciones inferiores a 5%, continuaron Tijuana, Cancún, San Luis Potosí, Toluca y Mérida.

A nivel nacional, los aeropuertos manejaron 104,723.3 toneladas de mercancía en mayo, lo que arrojó un crecimiento de 2.1% respecto al 2025. El acumulado del 2026 fue de 507,792 toneladas, significaron un aumento anual de 5.5 por ciento.