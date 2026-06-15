El AICM registró en mayo la cifra de pasajeros más alta del año: 3.9 millones

En plena remodelación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró durante mayo la mayor cantidad de pasajeros (nacionales e internacionales) del año: tres millones 884,093, lo que representó un incremento anual de 5.3 por ciento. Además, este lunes se anunció un acuerdo con agrupaciones de taxis autorizados para que los usuarios tengan descuentos de hasta 18% en el servicio.

En dicho mes, los pasajeros nacionales sumaron dos millones 403,670, con un incremento de 4.5% (el segundo consecutivo luego de caídas en enero, febrero y marzo) y los internacionales fueron un millón 480,423, con un alza de 6.5 por ciento.

“Durante mayo el día con el mayor número de pasajeros atendidos fue el viernes 22 con 135,070 viajeros”, se informó.

Así, con los datos del mes previo al inicio del Campeonato Mundial de fútbol, el principal aeropuerto del país atendió entre enero y mayo a 18 millones 423,239 pasajeros, con un aumento de 2.1% respecto a igual periodo del 2025 (entre enero y abril el aumento fue menor: 1.3%) y 52% de los usuarios utilizaron la terminal 2, principal centro de operaciones de Grupo Aeroméxico.

En relación a las operaciones comerciales, éstas crecieron 2.2% en el quinto mes al sumar 25,856 y también alcanzaron la mayor cifra del año, a pesar de que en abril el aumento fue de 2.5 por ciento. En el acumulado de los cinco meses el alza es de 0.8%, con 124,305 operaciones de despegue o aterrizaje.

Lo anterior marca la pauta para un mayor crecimiento en el AICM, porque a partir del presente mes las aerolíneas nacionales e internacionales pueden realizar las 46 operaciones por hora aprobadas por las autoridades, aunque las aerolíneas las utilizarán gradualmente en lo que resta del año.

¿Descuentos en taxis?

En un comunicado, el Grupo Aeroportuario Marina dijo que logró un acuerdo con la mayoría de las agrupaciones de taxis autorizados en el AICM mediante el cual los usuarios podrán tener un beneficio en promedio de hasta el 18% de descuento en las tarifas.

Sin embargo, no se ofrecieron mayores detalles del mismo ni la forma en que se está comunicando a los pasajeros.

“Esta medida, que ya se encuentra en vigor, es resultado del esfuerzo conjunto para reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del servicio, así como para trasladar beneficios directos a los pasajeros que utilizan diariamente el aeropuerto más importante del país”, se explicó.

Además, se explicó: Se tiene programado un proyecto de renovación del estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2, donde se habilitará una nueva bolsa de taxis, oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas, así como diversas adecuaciones operativas y de infraestructura que contribuirán a mejorar las condiciones de servicio, la organización operativa y la atención a los usuarios.