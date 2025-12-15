Salones de fiestas en Puebla registran recuperación del 50% en realización de eventos

Puebla, Pue. En el 2025, más de 1,500 salones de fiestas que hay en la Angelópolis y su zona conurbada tuvieron una recuperación del 50% en promedio respecto a la realización de eventos.

Daniel Pérez Varela, presidente de la Asociación Poblana de Salones Sociales y Jardines para Eventos (Apsaje), comentó que es el mejor año comparado con los tres anteriores, cuando se cerró por la emergencia sanitaria.

En este tenor, recordó que muchos empresarios por necesidad flexibilizaron sus costos con tal de volver a funcionar, aunque los gastos en servicios de luz y agua no bajaron, así como la contratación de personal para los banquetes.

Destacó que esta industria en temporadas altas, como graduaciones escolares y durante el fin de año, genera ingresos de hasta 180 millones de pesos.

Además, dijo, se generan más de 20,000 empleos directos, entre meseros, cocineros, vigilantes, administrativo, así como personal indirecto que complementa los servicios, como organizadores de fiestas, productores de alimentos, bebidas, grupos musicales, maquillistas, floristas y alquiladoras.

Mencionó que, para festejos de Navidad y Fin de Año, el 60% realizarán cenas para esas fechas, ya que hay familias que prefieren salir en lugar de elaborar la cena en casa.

Indicó que algunos establecimientos desde hace 20 años realizan cenas con la contratación de grupos músicos, por lo que hay familias que cada año reservan.

Pérez Varela detalló que en promedio cobran 350 por persona, cuyo precio se mantiene desde el año pasado pese al alza en insumos.

Indicó que dos días antes de las fechas venden el 100% de accesos, con lo cual aseguran un buen ingreso al cierre del año, ya que en los dos primeros meses hay pocos eventos, debido a la “cuesta de enero” que se prolonga hasta después de febrero.

No obstante, espera que el 2026 vuelva a ser como antes, cuando todos tenían por lo menos un evento en fin de semana.