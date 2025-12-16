Buscan establecer capacidad de carga en playas de Acapulco

La Secretaría de Turismo federal tiene en marcha un proceso de contratación (mediante invitación) de una empresa que se encargará de determinar la capacidad de carga en las 21 playas de Acapulco y analizar la pertinencia de implementar medidas relacionadas en beneficio de su uso adecuado y conservación.

Dicha acción se alineará con el programa “Acapulco se transforma contigo”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para ayudar en la reconstrucción del icónico puerto tras el paso de los huracanes Otis (en 2023) y John (2024). Durante el Tianguis Turístico que se celebrará el próximo año ahí, el gobierno federal desea hacer un relanzamiento del destino junto con algunas de las acciones emprendidas para devolverle el brillo al lugar que puso a México entre los grandes destinos a visitar a nivel mundial.

El fallo está previsto para darse a conocer este miércoles (aunque no se han difundido los nombres de las firmas participantes) y los servicios para los que se cuenta con un presupuesto de 760,000 pesos se deberán prestar únicamente por lo que resta del año.

“Se busca determinar cuál es la capacidad de carga para conocer el impacto turístico, ambiental, social y económico, con el propósito de contar con información cuantificable y georreferenciada de los resultados, para la toma de decisiones para su conservación, aprovechamiento y fomento turístico sustentable y territorialmente ordenado”, se informó. Algunas de las playas involucradas en donde se analiza establecer las capacidades de carga son: Caleta, Caletilla, La Roqueta, Hornos, Papagayo, Condesa, El Morro, Copacabana, Icacos, Puerto Marqués, Revolcadero, Manzanillo y Pie de la Cuesta, las cuales son de alta atracción entre el turismo nacional.

Acapulco de tradición

Como argumento del proceso de contratación, la dependencia recordó: Acapulco, Guerrero, ha sido el destino turístico de sol y playa tradicional desde sus inicios en los años cuarenta y su crecimiento se debe, principalmente a la dinámica turística. Durante el año 2023 recibió un total de seis millones de turistas.

Sin embargo, recientemente ha sufrido consecuencias de los desastres naturales que han obligado a emprender acciones de fondo que garanticen su viabilidad a largo plazo.

Entre los factores que deberá considerar el ganador del proceso para elaborar su documento, están las afectaciones del cambio climático y problemáticas asociadas, la actividad turística en las playas de Acapulco (llegada de turistas, derrama económica, establecimientos turísticos, empresas certificadas, actividades turísticas en playas), así como las condiciones socio-económicas del destino.

Además, se precisó que “el proveedor deberá realizar el servicio de determinación de la capacidad de carga turística, tomando como base los estándares nacionales e internacionales en la materia, así como la caracterización espacial de todas las actividades que actualmente se desarrollan en cada playa de Acapulco”. Para garantizar que la documentación no se divulgue previamente y con ello impactar en los resultados deseados, se pedirá a la empresa elegida “no divulgar ni utilizar por cualquier medio la información”.