Inversiones en 2026, necesarias para que Puebla sobresalga en la industria: Canacintra

Puebla, Pue. Las inversiones que haya en los sectores productivos de Puebla no se deben aplazar más y en el 2026 se deben detonar, acorde al panorama del estado que debe sobresalir más en competitividad y seguridad, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Carlos Sosa Spínola.

Resaltó que las autoridades estatales deberán hacer su parte de mantener los apoyos fiscales a las empresas locales o instaladas, pero a su vez también deben fortalecer la estrategia para atraer más inversiones sobre todo vinculadas al sector automotriz.

Indicó que no deben tenerse más pretextos para mejorar el desarrollo económico del estado, ya que el primer año del gobernador Alejandro Armenta Mier, muestra que hay ganas y estrategia para alcanzar objetivos claros.

Consideró que la iniciativa privada y autoridades deben tener una coordinación más certera que lleve también a la generación de empleos nuevos.

Ahondó que, en el caso del sector automotriz que conforman las armadoras Volkswagen y AUDI con su cadena de autoparteras que son alrededor de 130 instaladas en Puebla, mantienen un buen ritmo de producción y empleos.

“El panorama económico de Puebla debería ser mejor y reflejarse en los indicadores, pues hay elementos para lograrlo. Se tiene dos armadoras de carácter mundial y una posición logística insuperable con la autopista México-Puebla”, puntualizó.

Admitió que se pierden oportunidades respecto a otros estados y el 2026 debe ser clave para propiciar una recuperación más tangible sobre todo en el recurso humano de las empresas.

Aprendizaje

Indicó que gobernantes y empresas deben aprender sobre cómo en otras partes del mundo hay una planeación conjunta base en estrategias para acortar a menos tiempo la recuperación económica.

No obstante, prevé que en el 2026 las empresas tengan mejores ingresos a partir del segundo semestre, sólo si invierten en áreas vitales y buscan ampliar sus mercados.

Admitió que el cierre de 2025 fue positivo para algunas empresas, sobre todo del sector servicios y que están vinculadas al turismo.

Indicó que las autoridades municipales de la zona metropolitana que son el primer contacto con la Iniciativa Privada deberán tener un plan eficiente para que lleguen inversiones, ya que se genera el 60% de la economía del estado.