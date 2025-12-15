Obras para Polos de Desarrollo Económico arranquarán en seis estados durante primeros meses de 2026

En el marco del Plan México y como parte de la estrategia de desarrollo industrial del gobierno federal, se iniciarán obras en seis Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis) durante el primer trimestre de 2026, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Durango se desarrollará un proyecto de manufactura automotriz con una inversión de 300 millones de dólares en su primera fase y 700 millones adicionales en una segunda fase.

En Hidalgo se establecerá un polo farmacéutico con una fábrica de API (principios activos farmacéuticos), medicamentos genéricos y un centro de investigación, con una inversión de 2,000 millones de dólares.

En Tlaxcala, específicamente en Huamantla, la superficie ya está comprometida al 100%, con una inversión de 540 millones de dólares. Empresas como Gravity (sector alimenticio), El Charrito (metalmecánica), Sonavox (automotriz) y Geometrikamil (cartón) están en proceso de instalación.

En Guanajuato, en Celaya, se construirá la Puerta Logística del Bajío, con una inversión de 2,500 millones de pesos, en sociedad entre el Gobierno del Estado y Grupo Azvi-Cointer.

En Michoacán, en la región de Morelia-Zinapécuaro, la inversión total será de 700 millones de dólares, con la participación de empresas como Artifibras, Monarca Truck, Harinera Monarca, Grupo SIMSA y Truper.

En Puebla, en San José Chiapa-Nopalucan, las inversiones suman 2,080 millones de pesos en el polígono sur, incluyendo proyectos como Motores Limpios (Zacua), Peisa Foods, estructuras metálicas y Grupo Charrito.

Estos polos forman parte de un total de 15 que se proyectaron para fortalecer la inversión, generar empleos y reducir la dependencia de importaciones. El financiamiento proviene de una combinación de recursos federales, financieras, gobiernos estatales e inversión privada.

Nacional Financiera (Nafin) aportará recursos para el desarrollo y urbanización de los Polos; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), se encargará de el rubro de conexión de última milla para servicios y obras de infraestructura complementaria.

Mientras que los gobiernos estatales tendrán la responsabilidad de obras de infraestructura de logística y servicios relacionados con los Podebis, para que la inversión privada se enfoque en el desarrollo de los Polos e instalación de empresas.

El propósito del Plan México es “no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada en el país”, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum, la política de sustitución de importaciones busca que México “importe menos y exporte más”.

Respecto a la coordinación entre las medidas arancelarias y los polos de desarrollo, Ebrard aclaró que una va con la otra “tienes que proteger tu industria, por ejemplo, la industria manufacturera y automotriz, y al mismo tiempo tienes que buscar inversiones para crear nuevos empleos”.