Cómo preparar un pastel de bombones y chocolate, perfecto para Navidad (receta paso a paso)

Un pastel de chocolate coronado con bombones, crema y trozos de barras dulces se convierte en el postre más espectacular de la cena navideña sin necesidad de técnicas profesionales.

Miriam Lira

Cada temporada navideña trae consigo un desfile de postres tradicionales, pero hay uno que ha conquistado redes sociales, mesas festivas y paladares infantiles y adultos por igual: el pastel de bombones y chocolate.

Su éxito está en su capacidad para combinar nostalgia y una ejecución accesible incluso para quienes no dominan la repostería. La imagen icónica —una base oscura y húmeda, rodeada de gotas generosas de ganache y coronada por una montaña de bombones y trozos de chocolate— representa esta tendencia: un postre que parece de vitrina, pero nace de una receta sencilla.

El uso de bombones en pastelería casera no es nuevo, pero su regreso como protagonista sí lo es. Lo que antes se reservaba para fogatas o tazas de chocolate caliente hoy es elemento técnico: aportan volumen, dulzor cálido, textura elástica y un acabado lúdico.

Pastel de bombones para Navidad

Ingredientes

Para el bizcocho de chocolate:

1½ tazas de harina de trigo

1 taza de azúcar

½ taza de cacao amargo

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato

½ cucharadita de sal

2 huevos

¾ taza de leche

½ taza de aceite vegetal o mantequilla derretida

½ taza de agua caliente o café negro

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para la crema central:

1 taza de crema para batir

2 cucharadas de azúcar glass

½ cucharadita de vainilla

Para las gotas de ganache:

200 g de chocolate semiamargo o de leche

120 ml de crema para batir

1 cucharada de mantequilla

1 pizca de sal

Decoración final:

Barras de chocolate surtidas en trozos irregulares

Bolitas de chocolate crujiente

Bombones pequeños (opcional)

Paso 1: prepara el bizcocho

Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde de 22–24 cm.

Mezcla los ingredientes secos: harina, azúcar, cacao, polvo para hornear, bicarbonato y sal.

En otro tazón bate los huevos con la leche, el aceite y la vainilla.

Incorpora los secos poco a poco y, al final, agrega el agua caliente o café. La mezcla será ligeramente líquida.

Hornea de 30 a 35 minutos o hasta que el palillo salga con migas húmedas.

Deja enfriar completamente antes de decorar.

Paso 2: monta la crema central

Bate la crema fría con el azúcar glass y la vainilla.

Reserva en refrigeración para que mantenga firmeza.

Paso 3: prepara la ganache para las gotas

Calienta la crema sin hervir y viértela sobre el chocolate picado.

Añade mantequilla y sal. Mezcla hasta obtener una crema lisa.

Deja reposar hasta que esté lo suficientemente espesa para usar en manga pastelera.

Paso 4: arma el pastel como una pieza de vitrina

Coloca el bizcocho en un plato.

Unta una fina capa de ganache sobre la superficie para sellarlo.

Con una manga pastelera, forma gotas altas alrededor del borde.

En el centro, distribuye la crema batida para crear un colchón aireado.

Corónalo todo con una mezcla de chocolates: trozos grandes, bolitas crujientes y bombones pequeños.

  • Consejos finales para que quede perfecto

Evita decorar con el pastel tibio: derrite la crema y arruina la textura.

Equilibra el dulzor: si usas muchos chocolates de leche, prepara un bizcocho con cacao más intenso.

Coloca las bolitas crujientes al final: así conservarán su textura.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

