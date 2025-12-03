Quintana Roo busca recaudar 4,300 millones de pesos en 2026 por cobro de derechos a turistas extranjeros

Cancún, QRoo.- El gobierno de Quintana Roo se ha propuesto recaudar 4,300 millones de pesos en 2026 por Derecho de Uso, Goce y Aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público que se le aplica a los turistas internacionales que visitan la entidad.

Así se desprende del proyecto de paquete presupuestal para el año entrante que ya fue ingresado al Congreso de Quintana Roo.

Según el documento enviado por la gobernadora, los ingresos por concepto de Derechos “ascienden a $7,073,848,613 (son: Siete mil setenta y tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), cifra que representa el 39.55% de los ingresos propios y el 12.52% de los ingresos totales”.

Tan sólo por el Derecho de Uso, Goce y Aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público, es decir, el Visitax, los ingresos proyectados ascienden exactamente 4,307 millones de pesos, es decir, poco más del 60% de los ingresos que el gobierno del estado espera por cobro de derechos en 2026.

El secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, aclaró a inicios de la presente semana que si bien no se propone un incremento al monto que pagan los extranjeros por concepto de aprovechamiento, el estado no renunciará a su objetivo de implementar las medidas que sean necesarias para incrementar los ingresos a partir de este concepto.

Eso implica que se mantendrá a los hoteleros como recaudadores de este recurso, al ser éstos los que tienen el primer contacto con el visitante al momento de que se compra un paquete vacacional a cualquiera de los destinos de Quintana Roo.

Según un análisis del Observatorio Ciudadano de Quintana Roo, en 2025, el monto recaudado por Visitax en 2025 ascendió a 1,392 millones de pesos, por lo que el incremento para 2026 en el monto recaudable es de 209%, es decir, los esfuerzos para hacer efectivo este cobro entre el turista extranjero se incrementerán de manera importante para poder llegar a esa meta.

El Observatorio añade que el monto recaudado se destinará al Fondo de Promoción Turística y Control de Crisis, el 40% al Fondo de Control de sargazo, limpieza y recuperación de playas y un 50% al Fondo de desarrollo y fortalecimiento de los proyectos estratégicos con incidencia en el turismo.

Sin embargo, también señalan que ya hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró inconstitucional un cobro similar que se pretendía aplicar en Puerto Vallarta.

La Corte determinó que esta contribución era ambigua porque no precisaba qué servicios, bienes o espacios públicos generaban el cobro.