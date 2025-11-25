Sin avance, la ratificación de ley de libre acceso de playas en el Senado

Cancún, QRoo.- Ha transcurrido ya prácticamente un mes y 20 días desde que la ley de libre acceso a las playas se turnó al Senado para su ratificación, sin visos de que siquiera se esté discutiendo en la Cámara Alta.

Al ser consultado al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Turismo, Eugenio Segura Vázquez, informó que la dictaminación de esta iniciativa originada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado no sólo recae en él, sino que es trabajo de todos los integrantes de la comisión que él preside.

“Los siete integrantes de la Comisión de Turismo en el Senado, entiendo, están trabajando en un dictamen donde se respete a la autoridad ejecutora; es un trabajo coordinado con ellos para que la propuesta de dictamen a la reforma, que no solo la hace el presidente Segura, sino todos los senadores quienes integran la comisión, pueda ser llevada a cabo y aplicada de manera inmediata”.

Añadió que entre los alcances de esta reforma está el garantizar plenamente el acceso libre y gratuito a todas las playas de México, que exista un registro nacional de playas y que los municipios tengan obligaciones para crear accesos en todas las playas de México.

Al ser consultada al respecto, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión de Turismo, Mayuli Martínez Simón, aseguró que no se ha coordinado ni promovido la dictaminación de esa iniciativa, por lo que si hubiese interés genuino que ésta se apruebe, el senador “Gino”, ya podría haber programado su discusión, pero no lo ha hecho.

“Para que un asunto se agende en una reunión de comisión, existe al interior una mesa directiva, quien la lleva es el presidente Eugenio Segura y lo otros dos secretarios que la presiden; ellos deberían ponerlo en la agenda de la siguiente reunión para que sea discutida; al final sí está en las manos del senador presidente de la comisión de Turismo el poder agendar el tema o no”, expuso la legisladora por Quintana Roo.

Adelantó que aunque el libre acceso a las playas ya está plasmado en la Constitución, una reforma como esta que busca reforzar ese derecho a través de una ley secundaria, no está demás e incluso adelantó que ella misma votaría a favor.

Sin embargo, consideró que el tema se ha enrarecido, sobre todo a raíz de la crisis que se vive en Tulum y el cierre de las playas por parte del Ejército, lo cual derivó en una problemática social que ellos mismos han pretendido resolver como si se tratase de un gran logro, aunque fue el mismo gobierno el que generó esa crisis.

La ley que espera aprobación en el senado derivado de una iniciativa de Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, la cual plantea que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social y no podrá ser inhibido, restringido obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezcan otras Leyes о los reglamentos administrativos.